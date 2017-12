Sean Penn obsadil do filmu Into the Wild oscarové hviezdy

9. jún 2006 o 18:02 SITA

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Hollywoodsky herec, scenárista a režisér Sean Penn sa rozhodol doplniť hviezdne obsadenie svojho pripravovaného filmu In The Wild, ktorý nakrúca v spolupráci so spoločnosťou Paramount Vantage, o držiteľov Oscara Williama Hurta a Marciu Gay Harden. Do svojho projektu pritom už dávnejšie obsadil hercov ako Emile Hirsch, Vince Vaughn a Catherine Keener. Film Penn nakrúti podľa románu Jona Krakauera In The Wild o americkom dobrodruhovi Christopherovi McCandlessovi, ktorého stvárni Hirsch. Hurt a Harden si zahrajú jeho rodičov. Film budú produkovať Penn, Art Linson a William M. Pohlad. Christopher McCandless zomrel v roku 1992, štyri mesiace potom, čo bez akéhokoľvek dôvodu opustil svoju rodinu a odišiel do divočiny na Aljaške.