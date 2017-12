Zlatého žobráka získala rumunská lokálna TV Etalon

10. jún 2006 o 17:14 SITA

KOŠICE 10. júna (SITA) - Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák vyvrcholil dnes v Košiciach vyhlásením výsledkov. Sedemčlenná medzinárodná porota pod vedením amerického žurnalistu a mediálneho odborníka Eda Baumeistra udelila Hlavnú cenu sošku Zlatého žobráka za film Doktor Schiller rumunskej lokálnej TV Etalon. Ako povedal Baumeister ocenili dynamizmus podania príbehu jedinca bojujúceho proti utláčajúcemu štátu.

Cenu Košického samosprávneho kraja udelila porota dokumentu Štatisti z produkcie srbskej TV Čačak. Cenu primátora Košíc získala holandská lokálna TV OOG za dokument Benovo mesto. Cenu rakúskeho Microsoftu získal film Vyvolení srbskej TV Čačak. Cenu rodiny Fogelsongovcov získal príspevok Stavitelia možností Telé Millevaches z Francúzska. Cenu asociácie srbských žurnalistov dostala TV Naša Košice za nevšednú podobizeň fotografa, ktorého po roku 1968 odsúdili za to, že hodil tehlu na ruský tank. Čestné uznania za najlepšiu kameru získal srbský film Šumida, za najlepší strih srbský film Od myšlienky k výsledku z produkcie TV Novi Sad a snímka Revízor nitrianskej TV Zobor získala uznanie za najlepší scenár. Košickí diváci budú si budú môcť pozrieť ocenené programy aj ostatné finálové snímky vo vysielaní TV NAŠA

Na tlačovej besede viacerí členovia poroty vyzdvihli, že sa z roka na rok zvyšuje kvalita prihlásených prác a v produkcii lokálnych televízií začínajú dominovať na rozdiel od minulosti občianske témy.

Riaditeľka festivalu Eva Děkanovská tiež informovala, že účastníci festivalu napísali predstaviteľom Európskej únie otvorený list v súvislosti s Bielou knihou o európskej komunikačnej politike, ktorá sa má čoskoro schvaľovať. Poukázali v ňom, že v tomto procese môžu významnú rolu zohrať lokálne televízie a média, ktoré by mala únia účinnejšie podporovať a brala to do úvahy aj v rámci rokovaní o telekomunikačnej politike. Zároveň žiadajú o podporu projektov cezhraničnej spolupráce lokálnych televízií v rámci EÚ.

Na 12. ročníku festivalu Zlatý žobrák sa prezentovali lokálne televízie z 22 krajín, ktoré prihlásili 54 programov a z nich do finále postúpilo 32.