Režisér Bryan Singer rezolútne poprel, že jeho Superman je gay

10. jún 2006 o 20:52 TASR

Los Angeles 10. júna (TASR) - Režisér filmu Superman sa vracia Bryan Singer poprel internetové klebety, že muž z ocele bude v jeho filme vystupovať ako gay. Singer ostro vyhlásil, že Superman je jedna z najheterosexuálnejších postáv, akú kedy sfilmoval.

"Nemyslím si, že bol vôbec niekedy vyobrazený s homosexuálnymi sklonmi," hovorí režisér filmu, ktorý sa na striebornom plátne zjaví 28. júna.

Počas uplynulých mesiacov sa na internete preberala schopnosť filmu pritiahnuť do kina cieľovú skupinu divákov. Ozývali sa hlasy, že zmena superhrdinovej sexuálnej orientácie by mohla pomôcť. Film je totiž určený pre mladých mužov a snímka potrebuje pritiahnuť obrovské množstvo divákov, aby bol film ziskový.

Významný gay magazín The Advocate vyšiel na trh s krycím príbehom pod titulkom: Do akej miery je Superman gay. Los Angeles Times vyšiel zase so svojim vlastným príbehom, kde polemizuje, či by Supermanova homosexualita pomohla zvýšiť tržby za film. Homosexuálna romanca o dvoch kovbojoch Skrotená hora predsa len však vyhrala niekoľko cien a zarobila 178 mil. dolárov (5,1 mld. Sk).

"Nielen Superman nosí obtiahnutý prevlek, ale aj Spider-man, či X-Men a predsa nie sú gay," vyhlásil Singer. Režisér ďalej dodáva, že jeho verzia muža z ocele, ktorého stvárni Brandon Routh, predstavuje romantickú ikonu, sympatického, cnostného a citlivého muža.

Vo filme sa Superman medzi ľuďmi objaví po päťročnej neprítomnosti. Tvrdá reportérka Lois Laneová sa medzi tým vydala a má dieťa. Keď jej však oceľový hrdina v červenom plášti znovu vstúpi do života, v očiach sa jej zablysne znovu ten žiadostivý pohľad.