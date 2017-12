CD

nové CD na trhu

12. jún 2006 o 9:00

Hrdza - Pod božími oknami

Universal music

"Hrdza varí v jednom hrnci slovenské ľudové korene, folkovú nehu a rokovú dravosť, čo miestami vrcholí až do etnometalu," tvrdia o sebe členovia tejto šesťčlennej skupiny z východného Slovenska. Po debute Muzička (2002) prichádzajú s druhou nahrávkou, ktorú už zastrešilo veľké vydavateľstvo. Vlastné nápady nenápadne splývajú so šarišskými ľudovkami či dokonca zhudobnenou básňou čítankového Janka Kráľa. Ako vraví klasik, staré lásky nehrdzavejú, no skôr než k "adekvátnej odpovedi na pražský Nerez" má Hrdza určite bližšie k worldmusic `a la Zuzana Mojžišová.

Jozef Lupták - Cello in Recital

Hudobné centrum

Violončelista Jozef Lupták patrí medzi najaktívnejšie persóny nášho hudobného života. Napríklad organizuje už siedmy ročník festivalu Konvergencie, ktorý založil, pravidelne koncertuje a pravidelne aj nahráva. Najnovšie svoju diskografiu rozšíril o záznam svojho recitálu z Londýna, ktorý sa konal vlani v apríli. Lupták tam odohral niekoľko sólových skladieb (od Bacha po vlastné improvizácie) a ešte si na pódium prizval aj dvoch hostí - pianistku Noru Škutovú a britského violončelistu Roberta Cohena, s ktorými si zahral diela Martinů, Lutoslawského a Godára. (her)