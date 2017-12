Depeche Mode si podmanili Bratislavu

12. jún 2006 o 3:15 TASR

Bratislava 12. júna (TASR) Už príchodom na pódium a prvými tónmi si legendárni Depeche Mode podmanili viac ako tridsaťtisícové publikum na nedeľnom bratislavskom koncerte.

Vystúpenie slávnych britských hudobníkov Davea Gahana, Martina Gorea a Andyho Fletchera mnohí označovali za vystúpenie roka ešte predtým, ako trojica vôbec zavítala na Slovensko. Predpovede sa však vyplnili a krátko po deviatej hodine večer nastalo na štadióne Inter šialenstvo. Dav tlieskal, výskal, spieval, skákal a rytmicky kýval rukami. A to až do samého konca.

Okrem piesní Precious či A pain that Iďm used to z aktuálneho albumu Playing the angel zahrali depešáci, ako inak, celí v čiernom, aj staršie hity. Skladby ako Walking In My Shoes, I Feel You, Enjoy The Silence, Personal Jesus alebo Never Let Me Down Again patrili k lahôdkam večera a spieval si ich azda každý prítomný.

Zábava gradovala každou piesňou, a keď o trištvrte na jedenásť do pol pása nahý spevák Dave poďakoval divákom a spolu s kapelou opustil vysvietené pódium, ľudia začali v pravidelnom rytme kričať "Depeche Mode, Depeche Mode...". Po viac ako piatich minútach sa im muzikantských idolov podarilo pritiahnuť späť a tí sa nedali zahanbiť. Zahrali ešte piesne Leave in silence, ich najstaršiu skladbu Photographic a na úplný záver vystúpenia Never let me down again.

Hudobníci z Depeche Mode zavítali na Slovensko po prvý raz. Nezdržali sa však dlho. Do Bratislavy zavítali poobede a už niekoľko minút po vystúpení ich odvážali preč tmavé limuzíny.