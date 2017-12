Najviac ocenení Tony získala hra The History Boys

12. jún 2006 o 10:45 SITA

BRATISLAVA 12. júna (SITA/AP) - Na tohtoročnom 60. výročnom udeľovaní cien Tony Awards v New Yorku najlepšie obišla hra The History Boys, ktorá si odniesla šesť ocenení. Hra Alana Bennetta o protichodných filozofiách vzdelávania v britských školách získala okrem ocenenia za najlepšiu hru aj ceny za najlepšieho režiséra (Nicolas Hytner), najlepšieho herca (Richard Griffiths), najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe (Frances de la Tour), výpravu a svetlo. Biografický muzikál Jersey Boys založený na príbehu Frankieho Valliho a The Four Seasons, mal osem nominácií, ktoré počas nedeľného večera premenil na štyri ocenenia. Jeho najväčší súper, kanadský muzikál The Drowsy Chaperone, získal päť ocenení, vrátane najlepšieho námetu a scenára. Hra Awake and Sing! bola ocenená ako najlepšia obnovená hra. The Pyjama Game získal ocenenia za najlepší obnovený muzikál.