Kapela Stereo sa teší na letné festivaly

12. jún 2006 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 12. júna (SITA) - Košičania zo skupiny Stereo sa nemôžu dočkať leta. Po úspešnom turné s kapelou No Name ich čaká množstvo letných festivalov. Okrem iných vystúpia aj na podujatiach Orange Summer Domaša, Okey Leto, Šírava fest, Orange Summer Duchonka, či Ružiná. "Najviac sa tešíme na východ, teda na festivaly na Domaši a Zemplínskej Šírave, lebo keďže sme východniari, máme tam silnú základňu fanúšikov," povedal pre agentúru SITA spevák kapely Andy Ďurica. "Vlastne je nám dobre všade tam, kde je dobré publikum," dodal. Stereo plánuje pomedzi festivalové vystúpenia odohrať aj pár samostatných koncertov a koncom leta oddychovať. Andy tvrdí, že je nenáročný, preto pôjde do Bulharska. "Ešte neviem či sám, alebo s kapelou. Nie je to o tom, že sa bojíme ponorkovej choroby, lebo sme ju nedostali ani počas turné s No Name, ale že Peťo zo skupiny nahráva s inými kapelami a je zaneprázdnený," spresnil Andy.

Skupina Stereo je projektom košických muzikantov Andyho Ďuricu a Petra Biča, ktorí vlani debutovali albumom s rovnomenným názvom. Obsahuje výlučne slovenské skladby, na ktorých chlapci pracovali viac ako osem mesiacov. Producentsky sa pod neho podpísali Dr. Sound a Peter Bič, ktorý spolupracuje aj s Janou Kirschner, Katkou Koščovou a I. M. T. Smile. Titulnou skladbou platne Stereo je Oklamem. Hudobní kritici zaraďujú skupinu do britpopu, napriek tomu na albume zazneli aj indické sitáry, mandolína a bendžo. V týchto dňoch sa v rádiách objavil singel K oblakom.