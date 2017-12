Mama československej komédie - Helena Růžičková

ČESKÁ HEREČKA HELENA RŮŽIČKOVÁ BY 13. JÚNA OSLÁVILA 70. NARODENINY

BRATISLAVA 12. júna (SITA) - Česká herečka Helena Růžičková, rodená Málková, sa narodila 13. júna 1936 v Prahe. Na javisku Národného divadla v Prahe stála už ako štvorročná. Predstavila sa vtedy v balete ...

12. jún 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 12. júna (SITA) - Česká herečka Helena Růžičková, rodená Málková, sa narodila 13. júna 1936 v Prahe. Na javisku Národného divadla v Prahe stála už ako štvorročná. Predstavila sa vtedy v balete Z pohádky do pohádky a objavila sa aj v detskom komparze v hre Babička Františka Čápa. Keďže sa ale nedostala na divadelnú fakultu, stala sa z nej zubná laborantka. Jej túžba po divadle však stále silnela. Keď sa Helena vydala za nádejného herca Jiřího Růžičku, bolo jasné, že k naplneniu sna už naozaj chýba iba krôčik.

Helena pracovala v mladoboleslavskom divadle ako choreografka a v Příbrami ako javisková technička. Jednou z jej prvých divadelných úloh bola rola Hejtmanky v hre Revizor z roku 1967. Do povedomia divákov sa dostala hlavne vďaka komediálnym postavám vo viacerých filmoch. Potlesk a uznanie si získala vďaka príbehom o Homolkovcoch ako Ecce homo Homolka (1969), Hogo fogo Homolka (1970) a Homolka a Tobolka (1972). Divákov po celom Československu rozosmievala ako Škopková vo filmoch režiséra Zdeňka Trošku Slunce, seno jahody (1983), Slunce, seno a pár facek (1989) a Slunce, seno, erotika (1991).

Růžičkovej meno sa stalo pojmom aj Vďaka filmom ako Všichni dobří rodáci, Hříšní lidé města pražského, Pane, vy jste vdova!, Dívka na koštěti, Tři oříšky pro Popelku, Zítra to roztočíme, drahoušku..., Což takhle dát si špenát, Arabela, Co je doma, to se počítá, pánové ..., Trhala fialky dynamitem, Přítelkyně z domu smutku, Fontána pre Zuzanu 2, Králův šašek, Z pekla štěstí 2 a Kameňák 2. Práve posledný z menovaných filmov Zdenka Trošku bol aj jej posledným hereckým výstupom pred kamerami.

Po dlhej a zákernej chorobe zomrela 4. januára 2004 v Plzni. Posledné roky svojho života bojovala nielen s rakovinou, ale aj so smútkom. V roku 1999 totiž zomrel jej syn, český herec Jiří Růžička. Dvojica spolu účinkovala v úspešných komédiach o slnku, sene a erotike, jahodách a pár fackách a tiež vo filme Trhala fialky dynamitem.

Posledné týždne jej života boli natoľko bolestivé, že ju lekári uviedli do umelého spánku. Na druhý deň po zákroku sa zo spánku už neprebrala. Herečka, ktorá roky pôsobila aj v oblasti charity, dodýchala v plzeňskej fakultnej nemocnici vo veku 67 rokov.

Zväčša stvárňovala absolútne pozitívne postavy, jej humor bol zrozumiteľný natoľko, že oslovoval všetky generácie a sociálne skupiny. Rovnako dobre sa vedela vysporiadať s komediálnymi postavami, ako aj s úlohami dramatickými. Svoju hmotnosť nepovažovala za hendikep a spravila si z nej prednosť.