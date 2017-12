Cmorikov album v predaji o týždeň skôr

BRATISLAVA 12. júna (SITA) - Nádherný deň Petra Cmorika sa dostal na trh o týždeň skôr ako sa pôvodne plánovalo. Jeho debutové CD je tak v predaji už od dnešného dňa a fanúšikovia nemusia čakať do 19.

12. jún 2006 o 17:36 SITA

júna. Na albume sa nachádza trinásť skladieb, vrátane hitového pilotné singla Dážď. Tri skladby sú v angličtine, ostatné v slovenčine. Peter sa na albume podieľal aj autorsky, desať skladieb otextoval a ku trom zložil hudbu. Producentmi albumu sú Juraj Kupec a Jozef Šebo. Album nahrávali Juraj Tatár, Martin Gašpar, Marcel Buntaj, Juraj Kupec a Peter Cmorik. "Vyšli sme v ústrety všetkým nedočkavcom, ktorí nás po vypočutí štyroch ukážok na Cmorikovom webe zahrnuli otázkami, kedy už bude album v predaji. Pôvodne sme mali všetko naplánované až na budúci pondelok. Ale Peter je mimoriadny spevák a my sme preto vyvinuli mimoriadne úsilie, aby sme to stihli skôr. Je to darček pre fanúšikov. A tiež pre všetkých, ktorí sa už tešili na krajšie počasie. Singel Dážď nám priniesol niekoľko upršaných týždňov, ale albumom Nádherný deň by sme už radi odštartovali leto," komentovala skoré vydanie Cmorikovho debutu Lenka Slaná z vydavateľstva Sony BMG.