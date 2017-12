Erotické scény Holmesovej z nového filmu sa napriek Cruisovej nevôli zverejnia

12. jún 2006 o 20:36 TASR

Los Angeles 12. júna (TASR) - Ani požiadavka takej hollywoodskej hviezdy ako je Tom Cruise neovplyvnila rozhodnutie tvorcov filmu Thank You For Smoking zverejniť erotické scény s hercovou snúbenicou Katie Holmesovou. Čerstvá mamička si vo filme zahrala investigatívnu reportérku, ktorá skončí v posteli s vplyvným mužom z tabakového priemyslu Aaronom Eckhartom. "Je to celkom zábavné hmýrenie sa. Katie a Aaron sa spolu vlnia hore dolu," opísal scény režisér Jason Reitman. Na premiére filmu na festivale Sundance scény boli síce vystrihnuté, ale na minuloročnom filmovom festivale v Toronte snímku predstavili v plnej verzii. "Nikdy to nebolo zmenené. Film bude uvoľnený s týmito scénami," spresnil hovorca spoločnosti Fox Searchlight, ktorá produkovala film.