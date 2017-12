Cmorikov album je už na trhu

Bratislava 12. júna (TASR) Debutový album Petra Cmorika je už na svete. Platňa s názvom Nádherný deň sa dnes objavila na trhu s týždňovým predstihom.

12. jún 2006 o 21:52 TASR

"Vyšli sme v ústrety všetkým tým nedočkavcom, ktorí nás po vypočutí štyroch ukážok na Petrovej web stránke zahrnuli otázkami, kedy už bude album v predaji," hovorí Lenka Slaná z vydavateľstva Sony BMG, ktoré debut víťaza tohtoročnej série Slovensko hľadá SuperStar vydalo. Na albume sa nachádza 13 skladieb vrátane hitovky Dážď. Tri skladby sú v angličtine, ostatné v slovenčine. Peter sa na albume podieľal aj autorsky: desať skladieb otextoval a ku trom zložil hudbu. Producentmi albumu sú Juraj Kupec a Jozef Šebo. Nahrávali ho Juraj Tatár, Martin Gašpar, Marcel Buntaj, Juraj Kupec a Peter Cmorik.

"Pôvodne sme mali vydanie naplánované až na budúci pondelok. Ale Peter je mimoriadny spevák a my sme preto vyvinuli mimoriadne úsilie, aby sme to stihli skôr. Je to darček pre fanúšikov. A tiež pre všetkých, ktorí sa už tešili na krajšie počasie. Singel "Dážď" nám priniesol niekoľko upršaných týždňov, ale albumom "Nádherný deň" by sme už radi odštartovali leto," dodala ďalej Slaná.