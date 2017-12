Divadelná premiéra

Exkluzívny výlet do podzemia baletnej skúšobne

13. jún 2006 o 10:00

Petra Fornayová a Milan Chalmovský v Kurze orientálneho tanca.

FOTO - CTIBOR BACHRATÝ



Divadelné oddelenie, Balet a Činohra SND a Divadelný ústav: Jana Bodnárová: Kurz orientálneho tanca. Réžia: Ján Šimko. Scéna a kostýmy: Jerguš Opršal. Hrajú: Mária Kráľovičová, Daniela Gudabová, Petra Fornayová, Daniela Pribullová, Milan Chalmovský a Inga Matulová. Premiéra: dnes

Víťazný text súťaže Dráma 2004 konečne prichádza do kamenného divadla. Nie však nadlho a nie na typickú scénu s javiskom a divákmi. Kurz orientálneho tanca Jany Bodnárovej inscenuje občianske združenie Divadelné oddelenie, Balet a Činohra Slovenského národného divadla a Divadelný ústav netradične. Na mínus treťom poschodí Historickej budovy SND - v baletnej skúšobni.

"Autorka v scenári predpisuje javiskový priestor, v ktorom dominuje zrkadlo. Okrem toho tento priestor dá dielu dokumentárnu surovosť," pozýva do suterénu režisér Ján Šimko. K textu sa dostal z prvej ruky ako člen komisie súťaže Dráma 2004.

"Hneď ma oslovil, chcel som na ňom pracovať ďalej. Je to veľmi ženské a určite by bolo zaujímavé, keby to aj žena režírovala. Povedal som si, že podniknem sondu do problematiky a doplním hru o mužský pohľad." Najťažšie podľa neho bolo preniesť intímne ženské spovede prítomné v náznaku na javisko tak, aby nevyznievali pateticky.

Okrem dnešnej premiéry uvedú predstavenie ešte šesťkrát. Má teda zmysel naštudovať inscenáciu, ktorá repertoárom iba zľahka prepláva? "Má. Slovenská dráma má problém s pravidelným uvádzaním v divadlách. Systém uvedenia niekoľkých predstavení vymedzuje hru ako exkluzívnu udalosť," vysvetľuje Šimko.

Kurz orientálneho tanca osciluje v rozmedzí divadla, performance a výtvarnej inštalácie. S podobným uvádzaním obmedzeného počtu repríz sa Ján Šimko stretol už aj v Prahe. "Existuje tam projekt Bouda, inscenácia sa zahrá párkrát. Je to exkluzívna udalosť, ktorá je darčekom pre divákov na konci sezóny." (zk)