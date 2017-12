Európske turné kreatívneho génia Pink Floyd

Roger Waters počas koncertu v Lisabone, kde začal svoje európske turné.

Mexická vlna prebehla viackrát po antickom amfiteátri v talianskej Verone, kým sa Roger Waters zjavil na javisku. Šesťdesiatdvaročný komponista, spevák a basista, tento kreatívny génius Pink Floyd, ako ho predstavovali oficiálne plagáty, začal svoje európske turné 2. júna v Lisabone a skončí ho 16. júla v Locarne vo Švajčiarsku.

Pätnásťtisíc nadšených divákov všetkých vekových kategórií sa nemohlo dočkať okamihu, keď zaznejú dobre známe pinkfloydovské tóny. Koncert, ktorý sa začal dvoma hitmi z albumu The Wall, sprevádzala po celé tri hodiny súhra zvukových a vizuálnych efektov a surrealistické videové sekvencie. V porovnaní s gigantickosťou niekdajších floydovských koncertov bola samotná šou na javisku dosť jednoduchá; kvadrofónny zvuk v Arena di Verona zato mohutný.

Jedným z vrcholov po Shine On You Crazy Diamond a Wish You Were Here bola moderná verzia s džezovým nádychom takmer štyridsaťročného hitu Set the Controls For the Heart of the Sun. Waters sa venoval taktiež protivojnovým témam a The Fletscher Memorial Home podložil projekciou fotografií, na ktorých dal do jedného radu Saddáma, bin Ládina, Stalina, Busha a Reagana.

Tak trochu ukolísaní diváci sa prebudili pri titule Perfect Sense - tisícky hrdiel spievali celé pasáže, zatiaľ čo na plátne sa mihotali zábery Zeme a astronautov. Leaving Beirut bol nový song inšpirovaný vojnou v Iraku a sympatiou k Blízkemu východu.

Po pauze prišlo to, na čo fanúšikovia čakali: hodinová klasika The Dark Side of the Moon. Všetkých deväť piesní zahral v originálnom poradí - od legendárneho tlkotu srdca na začiatku až po jeho bitie na konci albumu. Až pri ňom Waters a jeho technicky brilantná skupina, v ktorej nechýba ani jeho syn Harry, koncert vskutku roztočila.

V rámci turné si 14. júla v Magny Cours, zahrá spoločne s Nickom Masonom, bubeníkom a spoluzakladateľom Pink Floyd.