Christopher Lee sa chce zbaviť nálepky Draculu

13. jún 2006 o 8:20 SITA

BRATISLAVA 13. júna (SITA) - Veterán strieborného plátna, britský herec Chistopher Lee sa počas celej svojej kariéry snaží vymaniť z úlohy Draculu, keďže ho stvárnil v siedmich filmoch. Herec bol dlhé roky nešťastný, že ho účinkovanie v týchto filmoch zaškatuľkovalo na hororovú legendu a niekoľkokrát sa snažil tejto nálepky zbaviť. "Draculu som hral príliš často. Prvý diel mal obrovský úspech aj napriek tomu, že fyzicky som sa na to nehodil. Podľa pôvodnej predlohy to mal byť malý muž, s bielymi vlasmi a bielymi fúzikmi, špicatými nechtami, chlpmi na dlaniach, červenými perami a malým chrupom. Nikto to nerobil správne a scenáre boli čoraz horšie," povedal Lee pre britský časopis Hotdog. "Jimmy Carrearas, ktorý bol šéfom filmovej spoločnosti Hammer, mi volával na pokraji hystérie. Hovorieval: 'Musíš ho hrať. Už som zaplatil distribúcii za to, že ho budeš hrať. Mysli na ľudí, ktorých pripravíš o prácu, keď to nezoberieš,'" vysvetlil herec opakovanie svojej známej postavy.