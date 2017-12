Dokumentarista Spurlock strávil 24 dní vo väzení

BRATISLAVA 13. júna (SITA/AP) - Filmár, ktorý zdokumentoval vplyv fastfoodového jedla na svoj organizmus počas 30 dní, kedy nejedol nič iné (Super Size me), strávil 24 dní vo väzení, aby mal materiál na svoj ďalší film. Na jeho prekvapenie však väzni vôbec neboli takí zlí, ako sa o nich hovorí. Morgan Spurlock sedel vo februári v okresnej väznici Henrico v Richmonde. "Jedna z nesprávnych predstáv je, že väzenie je plné zločincov. Poviem vám to takto: niektorí si naozaj zaslúžia sedieť za mrežami. Ale je tam aj veľa dobrých, úprimných ľudí, ktorí jednoducho len urobili chybu," povedal Spurlock. Jeho skúsenosti z väzenia odvysiela televízna spoločnosť FX 26. júla. Spurlock povedal, že si vybral toto konkrétne väzenie vďaka článku, ktorý hovoril o šerifovi Mikovi Wadeovi a jeho rehabilitačnom programe pre drogovo závislých väzňov. "Henrico je jedno z mála miest kde si uvedomili, že človeka, ktorý sa zamotal s drogami, nestačí len potrestať," povedal. Podľa zmluvy, ktorú podpísali, mal Spurlock stráviť vo väzení presne 30 dní. Šerif Wade väzňov upozornil že Spurlock bude stredobodom istého dokumentárneho filmu, ale jeho pravú identitu neodhalil. "Dokonca žil v cele ako všetci ostatní a správali sme sa k nemu ako k väzňovi," povedal Wade. V okresnom väzení sedí približne 1200 väzňov odsúdených za rôzne trestné činy od drog po vraždy. "Samozrejme, že sme ho nenechali v cele s masovým vrahom," povedal Wade a dodal, že Spurlock strávil 72 hodín na samotke. Mnohí väzni sa so Spurlockom spriatelili po počiatočnej nedôvere. "Boli tu niektorí, ktorí pochybovali jeho úprimnosti a o dôvode, prečo tam je, ale Morgan to zvládol výborne," povedal jeden z väzňov Wesley Stanbach. Chodil do kostola a pracoval v 15-hodinových službách v kuchyni. "Morgan je skvelý chlap. Považujem ho za svojho priateľa," povedal Stanbach. Wade povedal, že Spurlock si neodsedel celých 30 dní, pretože mu stačil materiál, ktorý nakrútil počas 24