Country Mlyn pri Malackách odštartuje 9. ročník

13. jún 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 13. júna (SITA) - Medzinárodný hudobný festival Country Mlyn pri Malackách odštartuje v piatok 23. júna svoj 9. ročník. Aj tento rok uprostred borovicových lesov v areáli Kamenného mlyna ponúka dva dni tradičnej hudby a zábavy pre celé rodiny. Atmosféru pravej country parády budú vytvárať špičky slovenskej a českej hudobnej scény. Hneď v prvý deň vystúpi Jada, Bokomara, Honza Nedvěd, Veslári, Dockers a Peha. Na javisku sa objavia i svetoznámi Jumping Drums z Čiech, ktorí prostredníctvom bubnov predstavia hudbu z viacerých kútov sveta. Piatkový program uzatvorí nočný country bál.

V sobotu 24. júna čaká na mladé nádejné talenty amatérska súťaž Pódium nádejí, kde kedysi začínali aj LPS, ktorí už v súčasnosti vystupujú v hlavnom programe. Porota ocení najlepšie predstavenie a všetkým účastníkom poradí, ako zlepšiť svoje kvality. Záverečný festivalový deň bude patriť muzike interpretov ako Kalumet, LPS, Nocadeň, Rangers, či Bukasový masív. Predstaví sa i Janek Ledecký, Márie Rottrová a Zdeněk Vřešťál so skupinou Neřez. Nebude chýbať krstný otec festivalu Wabi Daněk, ktorý nevynechal ani jeden ročník Country Mlynu. Vystúpi s Milošom Dvořáčkom. Po polnoci príde na rad Gitarová dvorana - pódium sa uvoľní pre všetkých prítomných dobrovoľníkov, ktorí majú odvahu vystúpiť.

Aj tento rok mysleli organizátori Coutry Mlyna na rodiny s deťmi. Pre najmenších bude na festivale k dispozícii indiánsky tábor s aktivitami ako strieľanie z luku, maľovanie na tvár a podobne. Deti si môžu zabávať aj v nafukovacom hrade a na šmýkačke. Pre dospelých je určená amatérska súťaž zmiešaných družstiev v plážovom volejbale. Organizátori očakávajú 6000 až 8000 návštevníkov, no po skúsenostiach z vlaňajška boli nútení sprísniť opatrenia. "Street Fest, ktorý prebieha paralelne s Country Mlynom mal minulého roku pre návštevníkov rovnako žlté vstupné pásky na ruky ako my. Ľudia nám tak prebiehali z festivalu na festival a keďže na Street Feste boli lacnejšie lístky, vynaliezavci si ich kupovali radšej tam," povedal organizátor Milan Merc. Dvojdňová permanentka na festival stojí v predpredaji 250, na mieste 400 korún. V cene je zahrnuté stanovanie v areáli. Pre deti do 120 centimetrov je vstup zdarma.