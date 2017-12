Meryl Streep sa vráti do divadla, až keď jej deti odídu z domu

13. jún 2006 o 16:54 SITA

BRATISLAVA 13. júna (SITA/AP) - Hollywoodska herečka Meryl Streep sa vráti do divadla, až keď jej deti odídu z domu. "Verte mi, tie decká nečakajú na nič iné, ako nato, že budem celý týždeň aj cez víkendy preč," povedala Streep pre časopis Time. "To by sa im splnil sen. Ale nič podobné sa nekoná," uviedla. Podľa jej slov sa na divadelné dosky bude vracať častejšie, no až keď jej najmladšia 14-ročná dcéra Louisa odíde na strednú školu a bude bývať na internáte. Divadelné predstavenia preto herečka zatiaľ plánuje vždy iba na letnú sezónu. Aj napriek tomu, že po zvyšok roka iba nakrúca filmy, na rodinu jej veľa času nezostáva. Vďaka kolegyni však má tajnú zbraň - komunikačný prístroj BlackBerry. "Dala mi ho Gwyneth Paltrow. Je to najlepší nástroj na kontrolu detí, aj keď ste priamo na scéne," povedala herečka, ktorá tento mesiac oslávi 57. narodeniny. Meryl Streep, herečka s najväčším počtom nominácii v histórii americkej filmovej Akadémie, tento mesiac predstaví dve filmové novinky: A Prairie Home Companion a The Devil Wears Prada. V divadle účinkuje v hre Matka Guráž a jej deti nemeckého autora Bertolta Brechta.