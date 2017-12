Johnny Mathis získa cenu Ella Award

13. jún 2006 o 18:30 SITA

BRATISLAVA 13. júna (SITA/AP) - Popový spevák Johnny Mathis získa na 15. výročnom udeľovaní cien Ella Award ocenenie od Spoločnosti spevákov. Cena nazvaná po jej prvej držiteľke - džezovej speváčke Elle Fitzgerald - oceňuje spevákov za ich profesionálne úspechy a dobročinnosť. Mathis vo svojich 70 rokoch oslavuje aj polstoročné pôsobenie vo svete showbiznisu. "Johnny spieva zo srdca a má jeden z najsvojskejších hlasov našich čias," uviedol Jerry F. Sharell, prezident Spoločnosti spevákov. "Aj keď o tom verejne nehovorí, už desaťročia usporadúva rôzne charitatívne koncerty," dodal. Medzi Mathisove hity patria piesne ako Chances Are, The Twelfth of Never či Wonderful! Wonderful. V roku 2005 získal nomináciu na cenu Grammy za album Isn't It Romantic: The Standards Album. Cenu Ella Award si prevezme 12. septembra počas ceremoniálu v Beverly Hilton. Medzi predchádzajúcich držiteľov Ella Award patria Frank Sinatra, Elton John, Peggy Lee, Rosemary Clooney, Tony Bennett, Julie Andrews, Placido Domingo, Barry Manilow a Céline Dion.