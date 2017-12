Janet Jackson vydá nový album

14. jún 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 14. júna (SITA) - Nový štúdiový album popovej hviezdy Janet Jackson s názvom 20 Years Old sa na trhu objaví 26. septembra. Prvým singlom bude pieseň Call on Me s raperom Nellym. Svoj posledný album vydala Janet v spoločnosti Virgin Records v spolupráci s dlhoročnými kolegami Jimmy Jam & Terry Lewis. V súčasnosti speváčka chodí s prezidentom tejto spoločnosti Jermaineom Duprim. Album 20 Years Old je pripomenutím veľmi úspešného albumu Control, ktorý vyšiel pred 20 rokmi.