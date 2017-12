Herci sa s vekom zlepšujú

14. jún 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 14. júna (SITA) - Hollywoodska herečka Uma Thurman veľmi túži čo najdlhšie vystupovať v hlavných ženských úlohách, pretože verí, že sa jej herecké schopnosti každým dňom zlepšujú. Hviezda dvojdielneho filmu Kill Bill, ktorá v apríli oslávila svoje 36. narodeniny, sa obáva, že s pribúdajúcimi rokmi sa pre filmárov stane nezaujímavou. No aby všetkým dokázala, že to tak nie je, rozhodla sa všetkých presvedčiť, že dobré herectvo je podmienené skôr skúsenosťami, než mladým vzhľadom. "Teoreticky, atléti bežia s pribúdajúcim vekom pomalšie. Herci sa však zlepšujú. Môžu byť menej atraktívni, no profesionálne rastú. Tak do hĺbky, ako aj do bohatosti svojho umenia," povedala herečka.