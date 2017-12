Britský masívny útok pokračuje

Podobne ako v prípade Depeche Mode aj prvá návšteva ďalšej britskej legendy na Slovensku nadväzuje na predchádzajúci úspešný sólový koncert jej lídra. Grant ...

14. jún 2006 o 10:30 Oliver Rehák

Zakladajúci členovia Massive Attack Robert "3-D" Del Naja a Grant "Daddy G" Marshall. FOTO - XL GROUP



Podobne ako v prípade Depeche Mode aj prvá návšteva ďalšej britskej legendy na Slovensku nadväzuje na predchádzajúci úspešný sólový koncert jej lídra. Grant Marshall alias Daddy G si zahral v Bratislave vlani v decembri a dnes sa tu predstaví s celou skupinou Massive Attack.

"Viem, že nás zvyknú označovať ako trip hop, ale nemám rád, keď sa na veci dávajú nálepky. Hudba je predsa čosi ako výlet. Nerobíte ju podľa nejakých pravidiel," povedal pre denník SME počas svojej návštevy Daddy G. Presne vystihol typický zvuk so značkou Massive Attack: silné melódie, dunivé basové linky, pomaly pulzujúce tempá, originálna kombinácia prvkov hip-hopu s džezom a rockom, šikovný sampling a šťastný výber hosťujúcich vokalistov. To všetko dokopy vytvára trochu temné, no fascinujúce a unikátne atmosféry ich skladieb.

Kapela vznikla na troskách bristolskej hip-hopovej formácie Wild Bunch, keď jej členovia Robert Del Naja (3-D), Grant Marshall (Daddy G) a Andrew Vowles (Mushroom) dali dokopy nový projekt. Dnešný názov dostal v čase vojny v Perzskom zálive a krátko nato sa z lokálnych hviezd stali globálne, keď vydali skvelú debutovú nahrávku Blue Lines, ktorá zásadne poznačila celú vtedajšiu hudobnú scénu.

Tak ako Depeche Mode aj Massive Attack sa trafili do pocitov celej jednej generácie. "Ako duša bez mysle/ v tele bez srdca/ chýba mi každá časť," spieva dookola Shara Nelson v refréne Unfinished Sympathy. Táto pieseň sa stala jednou z neoficiálnych hymien deviatej dekády a hitparády zvalcovali aj ďalšie dve hitovky Safe From Harm a Daydreaming.

Dodnes vydali iba štyri štúdiové albumy - na úspešný debut, ktorý sa objavil na trhu presne pred pätnástimi rokmi, nadviazal Protection (1993). Po ňom prišiel Mezzanine (1998) s väčším dôrazom na zvuk gitár. Štýlový premet zafungoval - po hitovkách Angel a hlavne Teardrop už Massive Attack definitívne zaregistrovalo masové publikum. Pozíciu jednej z kľúčových skupín potvrdil aj 100th Window (2003).

Okrem toho, že nenahrávajú často, ich hudbu udržuje sviežou aj to, že sa nebránia výletom do rôznych žánrov. Spolupracovali s Madonnou, Sinead O'Connor, práve oni spravili worldmusicového hrdinu z tradičného pakistanského speváka Nusraha Fateha Aliho Khana a svoje piesne prepožičali do kultových filmov ako Matrix, Pí či Šakal.

V tomto roku pripravili výberovku najväčších hitov Collected, ktorú v rámci svetového turné prichádzajú podporiť aj na Slovensko, kde odohrajú vôbec prvý koncert. Na úvod večera, ktorý sa v bratislavskej Incheba aréne začne o 20.00 h, publikum rozohreje britská dídžejka Stella, ktorá sprevádza skupinu na celom turné. Hlavné hviezdy by sa mali objaviť na pódiu o deviatej. Kto si nestihol kúpiť lístok v predpredaji, môže tak ešte urobiť priamo na mieste. Cena je, pochopiteľne, vyššia, ako potvrdili organizátori koncertu, bude sa pohybovať okolo tisíc korún.