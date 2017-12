Prvá dáma džezu Ella Fitzgeraldová

14. jún 2006 o 8:20 PETER BÁLIK

Dodnes ju kritici považujú za jednu z najväčších speváčok minulého storočia. Bola kráľovnou piesní, lady swingu, prvou dámou džezu, ktorá v polovici minulého storočia nemala žiadnu konkurenciu. Americká speváčka Ella Fitzgeraldová zomrela pred desiatimi rokmi - 15. júna 1996.

Geoffrey Fidelman, autor biografie First Lady of Song, vystihol krásu jej precíteného hlasu: ,,Zahrajte baladu v podaní Elly v miestnosti s mačkou, zviera si ľahne k reproduktoru a začne spokojne priasť."

Narodila sa 25. apríla 1917 v Newport News vo Virgínii. Dcéra kuchárky Tempie a otca Williama, ktorý rodinu opustil krátko po jej narodení, mala ťažké detstvo. V pätnástich jej zomrela matka, krátko nato adoptívny otec. Odišla zo školy a po potýčke s policajtmi sa načas ocitla v polepšovni.

S hudbou začínala pri mame počúvaním legiend - Bessie Smithovej a Connee Boswellovej. Ella chcela byť tanečnicou. V roku 1934 na tanečnom konkurze v harlemskom divadle Apollo dostala trému, a tak namiesto tancovania zaspievala a konkurz vyhrala!

O rok neskôr dostala angažmán v orchestri Chrissa Webba, s ktorým nahrala prvé platne a aj prvý hit A-Tisket, A-Tasket. Po Webbovej smrti v roku 1939 riadila orchester sama a neskôr začala spievať sólovo. V začiatkoch ju Dizzy Gillespie učil scat - improvizovaný džezový spev - v ktorom neskôr nemala konkurenciu.

"Viete, čo je lepšie ako spievanie? Ešte viac spievania," hovorievala speváčka s trojoktávovým hlasom.

Pre jej neskoršiu dráhu bolo kľúčové stretnutie s džezovým impresáriom Normanom Granzom.

V rokoch 1956 až 1964 nahrala osem albumov s piesňami od Cola Portera, Rodgersa a Harta, Duka Ellingtona, Irvinga Berlina alebo Georgea a Iry Gershwinovcov, renomovaných autorov, ktorých skladby tvoria takzvaný Veľký americký spevník. "O našich piesňach som si nemyslela nič svetoborné, pokiaľ ich nezačala spievať Ella," povedala o jej obrovskom talente Ira, manželka a skladateľská partnerka Georgea Gershwina.

Ella nahrala viac než 250 albumov (13 cien Grammy), na ktorých spolupracovala s ďalším velikánmi - Luisom Armstrongom, Countom Basiem, Dukom Ellingtonom, Frankom Sinatrom alebo Bennym Goodmanom.

Spievala srdcervúce piesne, ale v láske sa jej nedarilo. Dve manželstvá, s lodníkom a pasákom Bennym Korneygayom a známym basákom Rayom Brownom skrachovali.

Zdravotné problémy postupne rástli, ale ona koncertovala. Skončila až po operácii srdca v roku 1986. Roky trpela na cukrovku, v roku 1993 jej amputovali od kolien obe nohy.

Zomrela ako 79-ročná v Beverly Hills. Denník The New York Times napísal, že dokázala v hudbe to, čo sa podarilo len Elvisovi - spojiť bielu a afro-americkú dušu. Bola to černoška, ktorá popularizovala mestské piesne prevažne židovských skladateľov pre biele kresťanské publikum.