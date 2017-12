Richard Chamberlain sa predstaví v zápornej úlohe

BRATISLAVA 14. júna (SITA/AP) - Americký herec Richard Chamberlain, známy predovšetkým zo seriálu Vtáky v tŕní, sa vo svojom najnovšom filmovom projekte objaví v polohe, na akú jeho fanúšikovia nie sú ...

14. jún 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 14. júna (SITA/AP) - Americký herec Richard Chamberlain, známy predovšetkým zo seriálu Vtáky v tŕní, sa vo svojom najnovšom filmovom projekte objaví v polohe, na akú jeho fanúšikovia nie sú zvyknutí. Stvárni totiž skorumpovaného guvernéra, ktorý sa pred ničím nezastaví, dokonca dá zavraždiť svoju adoptívnu dcéru, aby dostal to, čo chce. Film s názvom Blackbeard produkovala spoločnosť Hallmark. "Hrám v tomto filme veľmi zlého chlapíka a bola to naozaj zábava," povedal Chamberlain. "Hrať hlavnú postavu je úžasné, no jej parametre sú veľmi obmedzené. Práca na povahe vám naproti tomu dovolí slobodne sa vyjadriť a to je pre mňa obrovská radosť." Vo filme Blackbeard sa Chamberlain stretol s herečkou Rachel Ward, vôbec po prvý raz odvtedy, čo spolu v roku 1983 účinkovali v seriáli Vtáky v tŕní. "Pre túto prácu som sa rozhodol aj vďaka tomu, že som vedel, že tam bude hrať aj Rachel," uviedol herec, a to i napriek tomu, že spolu vo filme neodohrajú ani jedinú scénu spoločne. "Videli sme sa v Thajsku, kde sa nakrúcalo, a po toľkých rokoch bolo nádherné byť opäť spolu," dodal.