Ako šesťročná vedela, že bude herečkou - Helen Hunt

14. jún 2006 o 13:20 SITA

BRATISLAVA 14. júna (SITA) - Držiteľka Oscara Helen Elizabeth Hunt sa narodila 15. júna 1963 v kalifornskom Culver City. Jej otec bol režisér židovského pôvodu Gordon Hunt a matka metodistická fotografka Jane Novis. Helen vďaka otcovi prejavila záujem o herectvo už ako malé dievčatko. Ako osemročná začala herectvo "študovať" - pod vedením otca, ktorý bol aj učiteľom herectva. Na televíznej obrazovke debutovala v roku 1973, keď sa predstavila ako Sarah Sargeant v televíznom filme Pioneer Woman. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa objavila v množstve televíznych filmov. Medzi jej prvé role patrilo stvárnenie dcéry Murray Slaughter v Mary Tyler Moore Show a úloha v seriáli Swiss Family Robinson. Objavila sa ako spolužiačka fajčiaca marihuanu v jednej epizóde seriálu The Facts of Life. V roku 1986 si zahrala s Kathleen Turner, Nicolasom Cageom, Jimom Carreym a ďalšími vo filme Peggy Sue sa vydala. O rok neskôr sa predstavila po boku Matthewa Brodericka v sci-fi Projekt X. S Matthewom od roku 1986 dva roky chodila. V deväťdesiatych rokoch sa televíznemu publiku predstavila v sitcome Som do teba blázon s televíznym partnerom Paulom Reiserom. Za svoje výkony v seriáli získala v rokoch 1996, 1997, 1998, a 1999 ceny Emmy. V čase, keď show na televíznych obrazovkách končila - v roku 1999, bola Helen najlepšie platenou televíznou herečkou v histórii. Zarábala až milión dolárov za epizódu.

Zároveň rozbiehala úspešnú kariéru aj v hollywoodskych filmoch - účinkovala napríklad v blockbusteri Twister (1996) alebo v úspešnom filme Stroskotanec (2000). Po zisku Oscara za snímku Tak dobre ako sa len dá (1997) filmy nachvíľu odložila, aby si mohla zahrať divadlo. V newyorskom Lincoln Center účinkovala ako Viola v Shakespeareovej komédii Večer Trojkráľový. V roku 2000 sa vrátila na filmové plátna štyrmi filmami: Dr. T a jeho ženy s Richardom Gereom, Pošli ďalej s Kevinom Spaceym a Haley Joelom Osmentom, Po čom ženy túžia s Melom Gibsonom a Stroskotanec s Tomom Hanksom. V roku 2003 sa opäť objavila na Broadwayi - v hre Life X 3 Yasminy Reza. Spolu s Connie Tavel vlastní produkčnú spoločnosť Hunt/Tavel Productions. V roku 2006 by sa mala objaviť v snímke Bobby, ktorej premiéra je naplánovaná na 22. novembra. S Woodym Harrelsonom a Diane Keaton by mala začať nakrúcať film Then She Found Me, ku ktorému napísala scenár a zároveň ho režijne povedie. Helen má na svojom konte množstvo cien a je jedinou herečkou, ktorá v jednom roku získala Zlatý glóbus, Oscara aj cenu Emmy (1998), jedinou herečkou, ktorá získala cenu Emmy v štyroch po sebe nasledujúcich rokoch (1996 - 1999) a jedinou herečkou, ktorá dostala štyri Blockbuster Entertainment Awards.

V rokoch 1999 až 2000 bola vydatá za herca Hanka Azariu. Od roku 2001 žije s Matthewom Carnahanom, ktorým má dcéru Makena'lei Gordon Carnahan. Dievčatko sa narodilo 13. mája 2004 a jeho meno znamená "množstvo nebeských kvetov". Prostredné meno Gordon dostala Makena'lei po starom otcovi. S Carnahanom sa starajú aj o jeho syna.

Helen videla teroristický útok na WTC 11. septembra 2001 priamo z okna svojho nového newyorského apartmánu. V momente sa rozhodla, že musí z mesta okamžite odísť, ale nemohla zohnať žiadne lietadlo. Za veľmi vysokú sumu si preto objednala súkromný let a 14. septembra s celou rodinou odletela do Connecticutu.