Po roku sa vrátia do Čiech Deep Purple

14. jún 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 14. júna (SITA) - Po úspešných vlaňajších koncertoch v Brne a Liberci sa do Čiech vrátia legendárni Deep Purple, aby 8. októbra odohrali koncert v ostravskej ČEZ Arene. Halu s kapacitou 13 000 miest plánujú rozozvučať svojimi osvedčenými hitmi ako Hush, Hallelujah (I Am The Preacher), Highway Star, či Smoke On The Water, ale i skladbami z posledného radového albumu Rapture of the Deep.

Dve desiatky platní Deep Purple zaznamenávali počas celej kariéry kapely enormný úspech - predalo sa z nich viac ako sto miliónov kusov a na hardrockovej scéne si vybojovali nezmazateľné miesto. Členstvo v skupine počas jej existencie sprevádzali viaceré zmeny. V radoch Deep Purple sa vystriedali renomovaní muzikanti, ako napríklad David Coverdale, Ritchie Blackmore, alebo Joe Satriani. Ako posledný pribudol v kapele klavirista a skladateľ Don Airey, bývalý člen kapely Rainbow a spolupracovník Ozzyho Osbourna.