Natalie Portman a Gael García Bernal sú opäť spolu

14. jún 2006 o 14:02 SITA

BRATISLAVA 14. júna (SITA) - Hollywoodska herečka Natalie Portman sa opäť vrátila do náručia svojho bývalého priateľa, mexického herca Gaela Garcíu Bernala. Hviezdny pár sa v roku 2004 po krátkom romániku rozišiel, no obaja herci zostali priateľmi. Svoj vzťah prednedávnom opäť obnovili, a ako veria, tentoraz to vydrží dlhšie. "Naozaj sa veľmi milujú. Ich rozchod bol iba vyústením toho, že obaja sa už nemali kam pohnúť, tak si od seba dali na istý čas prestávku," povedal priateľ hereckého páru pre časopis In Touch. Natalie Portman sa preslávila účinkovaním vo filmoch Leon či Hviezdne vojny. Gael García Bernal účinkoval vo filmoch Mexická jazda či Zlá výchova.