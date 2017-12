Catherine Deneuve bude predsedať porote v Benátkach

14. jún 2006 o 17:55 SITA

BRATISLAVA 14. júna (SITA/AFP) - Francúzska herečka Catherine Deneuve bude predsedníčkou komisie na tohtoročnom filmovom festivale v Benátkach. Informovali o tom dnes organizátori. "Sme hrdí na to, že porote v Benátkach bude predsedať taká hviezda ako Catherine Deneuve," povedal riaditeľ festivalu Marco Muller a prezident Benátkeho bienále David Croff. V roku 2005 bol predsedom poroty taliansky produkčný dizajnér Dante Ferretti, ktorý získal Oscara za film Letec režiséra Martina Scorseseho. Bienále poskytuje od roku 1895 možnosť prezentácie novým umeleckým smerom. Tento rok ponúkne festival divákom niekoľko podujatí. Jedným z nich bude premietanie filmov od majstrov talianskeho kina v historickom jadre Benátok. Počas dvoch večerov diváci uvidia filmy od Roberta Rosselliniho, Maria Soldatiho a Luchina Viscontiho. Svetovú premiéru 7. septembra bude mať film The Magic Flute of britského režiséra a herca Kennetha Branagha.