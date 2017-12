Missy Elliott o sebe nakrúti životopisný film

BRATISLAVA 15. júna (SITA/AP) - Americká filmová spoločnosť Universal Pictures ohlásila, že pripravuje životopisný film o raperke Missy Elliott. Zatiaľ bezmenný projekt, v ktorom hlavnú postavu stvárni ...

15. jún 2006 o 10:15 SITA

BRATISLAVA 15. júna (SITA/AP) - Americká filmová spoločnosť Universal Pictures ohlásila, že pripravuje životopisný film o raperke Missy Elliott. Zatiaľ bezmenný projekt, v ktorom hlavnú postavu stvárni sama umelkyňa, je podľa vyjadrení štúdia vo vývojovej fázy. Podľa hovorkyne štúdia Jennifer Chamberlain bude životopisný film produkovať spoločnosť Tribeca Films, ktorú vlastní Robert De Niro a Jane Rosenthal. Missy Elliott začala svoju hudobnú kariéru v dievčenskej skupine Sista. Táto 34-ročná umelkyňa získala štyri ceny Grammy, vrátane najlepšej rapovej piesne za skladbu Get Ur Freak On z roku 2002. Vydala šesť sólových albumov, z ktorých posledný bol The Cookbook. Okrem speváckej kariéry sa venuje aj produkcii a medzi jej klientov patria Janet Jackson, Justin Timberlake či Destiny's Child.