Sheryl Crow sa vracia na koncertné pódiá

BRATISLAVA 15. júna (SITA/AP) - Americká speváčka Sheryl Crow urobila niekoľko zmien vo svojom živote potom, čo sa po úspešnom boji s rakovinou prsníka vracia na koncertné pódiá. Držiteľka ceny Grammy ...

15. jún 2006 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 15. júna (SITA/AP) - Americká speváčka Sheryl Crow urobila niekoľko zmien vo svojom živote potom, čo sa po úspešnom boji s rakovinou prsníka vracia na koncertné pódiá. Držiteľka ceny Grammy vystupuje každú noc minimálne dve hodiny, no počas dňa si vraj vždy nájde veľa času na oddych. Do jej tímu na turné pribudol osobný kuchár, aby mala zabezpečenú zdravú stravu. Najväčšou zmenou je však jej celkový postoj. Po liečení je Crowe omnoho vďačnejšia za požehnanie, vďaka ktorému môže robiť prácu, ktorú miluje. "Veľmi podstatne si uvedomujem, čo môže život priniesť," povedala speváčka a hudobná skladateľka. "Chcem opäť robiť veci, ktoré sú pre mňa skutočné a jednou z nich je hranie hudby a úzke spojenie s fanúšikmi, ktorí ma úžasne podporujú." Speváčka, ktorá sa na koncertné pódiá vracia tento mesiac, bude mať počas leta príležitostí na kontakt s fanúšikmi viac než dosť. Ohlásila totiž spoločné turné s Johnom Mayerom, ktoré začína 24. augusta v Pittsburghu. "Je to presne ten moment, keď je vaša umelecká profesia naozaj zaujímavá a keď sa postavíte veľa iného umelca, ktorý vám umožní zažiariť iným spôsobom," vyjadril sa k spoločnému projektu Mayer.