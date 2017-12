Skupina Margot konečne vydá debutový album

15. jún 2006 o 14:40 SITA

BRATISLAVA 15. júna (SITA) - Skupina Margot po dlhom čakaní oznámila, že koncom mesiaca vydá debutový album. Novinka, ktorej názov zatiaľ kapela z Bratislavy nechce prezradiť, prinesie jedenásť pôvodných piesní a jeden bonus v podobe úspešného remakeu hitu Relight My Fire. Ten skupina nahrala minulý rok exkluzívne pre jedno zo slovenských rádií. Margot sa na slovenskom hudobnom nebi objavila pred siedmimi rokmi ako čisto dievčenská kapela. S príchodom spievajúceho bubeníka Jara Žiga mladšieho sa ale v roku 2001 začala nová éra Margot. Mužské pokolenie napokon prevzalo aj post basgitaristu, na ktorom Martina Kapusníka v lete 2005 vystriedal Adam Bajbar. Zvyšok skupiny ale naďalej držia v rukách ženy: Andrea Zimányiová (spev) a Danka Šutková (sólová gitara), Katka Sečkárová (sprievodná gitara, spev).

Margot začínala ako mnohé ďalšie kapely s prevzatým repertoárom a postupne hľadala svoju vlastnú cestu. "Ako interpreti sme hrali úžasné veci a snažili sme sa im čo najviac vyrovnať. Tak sme aj vo vlastnej tvorbe spočiatku pociťovali istú bázeň, lebo sme chceli vytvoriť čo najlepšie veci," prezradil v rozhovore pre agentúru SITA Jaro. Zložité podľa neho bolo najmä prísť s niečím novým - s niečím, čo by nezapadalo do toho, čo hrajú všetky slovenské kapely. Pesničky na albume sú štýlovo aj náladovo rôznorodé. "Je to aj tým, že to vznikalo dlhý čas, takže je tam cítiť aj ten vývoj. A zároveň tým, že každý z nás má iné vzory a počúvame rôznu hudbu. Ja napríklad počúvam všetko, Andy zase džez a funky, Danka počúva skôr tvrdú rockovú, až metalovú muziku. Takže sa to celé tak nejako stretáva v čase a priestore a raz sa to posunie na jednu stranu, raz na druhú," zdôvodňuje Jaro rôznorodosť albumu. Väčšina kapiel podľa neho časom dospeje k tomu, že si vytvorí vlastný spôsob toho, ako rôzne vplyvy vo svojej hudbe zmiešavajú, zatiaľ čo v ich tvorbe tieto prvky cítiť a sú dosť vyhranené, i keď v nových piesňach "síce tie rôzne vplyvy cítiť, ale už to začína byť také kompaktnejšie - taký nejaký vlastný rukopis." Podľa manažérky skupiny Ady Žigovej je rôznorodosť tvorby výsledkom prirodzeného vývoja, nakoľko "Margot aj v tom prevzatom repertoári skutočne hrá všetko od francúzskeho šansónu až po hard rock."

Skupina si dáva záležať aj na textoch piesní. "Snažíme sa, aby to aj o niečom bolo - aby to nebolo len o tom, že v pesničke by mal byť aj text," zdôraznil Jaro a dodal, že ich cieľom je, aby bol text piesne "minimálne rovnocenný s muzikou a aby bol o niečom." Jasným príkladom je pesnička Zostali sme sami. "Andy napísala text, ktorý sa dotýka takej utajenej, no o to pálčivejšej témy a tou je domáce násilie," prezradil. Dodal, že aj na lásku sa Margot snaží pozerať z iného pohľadu, "aby to neboli prvoplánové sladké songy, lebo to už bolo stokrát povedané." Väčšina piesní má podľa Žigovej výrazný potenciál na vizuálne stvárnenie, preto plánujú nakrútiť čo najviac videoklipov. Prvý vznikol k piesni Káva počas uplynulého víkendu. V premiére ho chce kapela uviesť na krste, ktorý sa bude konať v utorok 27. júna v bratislavskom PKO.