Kapela Korn na Topvar Rock Fest nepricestuje

BRATISLAVA - Americká skupina Korn nakoniec na Slovensko nepricestuje. Kapela mala byť jedným z headlinerov festivalu Topvar Rock Fest pri Novom Meste nad Váhom, ktorý sa uskutoční od 30. júna do 2. júla. Spevák Jonathan Davis pred pár dňami na festivale

16. jún 2006 o 0:00

FOTO



v Anglicku skolaboval pre úplné vyčerpanie organizmu a manažment kapely tak musel zrušiť všetky plánované koncerty.

"Dostali sme oficiálne potvrdenie od manažmentu skupiny Korn, že pre zdravotný stav frontmana skupiny Jonathana Davisa sú nútení zrušiť celosvetové turné skupiny Korn," informovala za usporiadateľov Andrea Čurná, podľa ktorej sa momentálne pracuje na zabezpečení adekvátnej náhrady. Festival má však aj ďalších headlinerov, a to piatok 30. júna Alice In Chains, v sobotu 1. júla Babyshambles s Pete Dohertym a speváčku Skin (ex Skunk Anasie), v nedeľu 2. júla Maximo Park a Fun Lovin'Criminals.

Podľa agentúrnych správ sa však v súčasnosti na rehabilitácii v Portugalsku nachádza aj kontroverzný spevák Pete Doherty. Ten sa na kliniku uchýlil potom, čo bol začiatkom mesiaca na letisku v Barcelone zadržaný spolu s injekčnou striekačkou, ktorou si pravdepodobne pichal metadón, náhradu heroínu. Spevák a bývalý priateľ modelky Kate Mossovej sa chce v týchto týždňoch úplne stiahnuť zo spoločnosti a sústrediť sa na liečenie. Podľa Čurnej však nie sú zatiaľ známe žiadne informácie, ktoré by viedli k ohrozeniu slovenského vystúpenia kapely Babyshambles. (tasr, sita, tp)

Jonathan Davis. FOTO - ČTK