Dlhá noc so Sigmundom Freudom v Múzeu úžitkového umenia

Múzeum úžitkového umenia MAK pripravilo nadnes netradičné kultúrne podujatie - Dlhú noc so Sigmundom Freudom. Večernou akciou si MAK pripomenie stopäťdesiate výročie narodenia zakladateľa psychoanalýzy.

Nočnou akciou chcú organizátori zistiť a ukázať publiku, ako sa nazeralo na osobnosť Sigmunda Freuda pred 150 rokmi, na jeho prácu lekára, umelca a literáta až po jeho emigráciu do Londýna v roku 1938. Organizátori však sľubujú, že tento večer nebude "žiadnym analytickým kongresom", ale humoristickým alebo satirickým priblížením. Texty, ktoré sa zozbierali, pochádzajú od významných osobností svetového formátu predovšetkým z oblasti kultúrneho života, ako napríklad Woodyho Allena, Ingeborg Bachmannovej, Bernanda Bertolucciho, Bertolta Brechta, André Bretona, Luisa Buuela, Sergeja Eisensteina, Michela Foucaluta, Jamesa Joycea, Franza Kafku, Alberta Moraviu, Helmuta Qualtingera, Jean-Paula Sartra, Arthura Schnitzlera, Lea Trockého a mnohých ďalších.

Dlhá noc so Sigmundom Freudom sa začne v MAK-u (Stubenring 5) od 20.00 a potrvá do 1.00 nasledujúceho dňa. Vstup na akciu je zdarma.