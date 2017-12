Paul Newman uvažuje o konci kariéry

16. jún 2006 o 8:37 SITA

BRATISLAVA 16. júna (SITA/AP) - Hollywoodsky veterán Paul Newman vážne zvažuje svoj odchod z hereckej scény. "Pravdepodobne vo mne zostane už iba jeden film," povedal 81-ročný herec. "Posledné hurá." Newmanovým najnovším projektom je animovaný dobrodružný film Autá, kde nadaboval hašterivý automobil Hudson Hornet. Jeho kariéra sa datuje do 50. rokov a medzi jeho najznámejšie filmy patria Mačka na rozpálenej plechovej streche, Frajer Luke či Butch Cassidy a Sundance Kid. "Je čas. A keď je čas vypadnúť, treba odísť," povedal Newman. Ako však dodal, v hlave nosí ešte jeden projekt, no k nemu sa zatiaľ vyjadrovať nechce.

Paul Newman sa rovnako ako svojimi filmovými úlohami preslávil i obrovským srdcom a charitatívnymi aktivitami. Najnovšie zbiera finančné prostriedky pre Double H Ranch, kde sa liečia deti s rakovinou, AIDS a inými chorobami. Tento ranč je jeden z ôsmich, ktoré spolupracujú s kempom Hole in the Wall Gang v Connecticute, ktorý Newman založil pre vážne choré deti. "Keď sme s našimi tábormi začínali, netušili sme, aký to bude mať dopad na deti," vyhlásil dvojnásobný držiteľ Oscara.