The White Stripes vyhrali súd o tantiémy

16. jún 2006 o 8:47 SITA

BRATISLAVA 16. júna (SITA/AP) - Americký federálny súd rozhodol, že rocková skupina The White Stripes sa nemusí deliť o tantiémy s bývalým producentom, ktorý spolupracoval na vydaní prvých dvoch albumov a tvrdí, že jeho zásluhou skupina získala svoj charakteristický zvuk. Osemčlennej porote trvalo iba 20 minút, aby prípad vyriešila a predtým, než ho vrátila na okresný súd, zamietla žalobu Jima Diamonda, ktorý sa podpísal pod debutový album skupiny vydaný v roku 1999. Diamond je uvedený aj na albume De Stijl z roku 2000, no hudobné duo rozhodne odmieta tvrdenia, že by im pomáhal vytvoriť charakteristický rockový štýl. Členovia skupiny The White Stripes uviedli, že mu platili v prepočte 1050 korún na hodinu, za čas strávený v jeho štúdiu Ghetto Recorders. Jack White, spevák a gitarista, pred budovou súdu vyhlásil, že je s verdiktom spokojný. "Nikdy neviete, čo sa môže na súde zomlieť," povedal pre The Detroit News.