Cher na seba strhla pozornosť aj na pôde parlamentu

BRATISLAVA 16. júna (SITA/AP) - Americká speváčka Cher na seba strháva pozornosť, nech robí čokoľvek. Najnovšie sa pridala k iniciatíve za modernizovanie vojenských ochranných heliem, no počas jej verejného ...

16. jún 2006 o 9:10 SITA

BRATISLAVA 16. júna (SITA/AP) - Americká speváčka Cher na seba strháva pozornosť, nech robí čokoľvek. Najnovšie sa pridala k iniciatíve za modernizovanie vojenských ochranných heliem, no počas jej verejného vystúpenia bola táto otázka jednou z posledných. Cher sa na schôdzu vo washingtonskom Capitole dostavila 20 minút po začiatku a novinári sa odvtedy venovali iba jej. Speváčka a herečka venovala v prepočte viac ako 3,9 milióna organizácii Operation Helmet, ktorá sa zasadzuje za to, aby vojenské helmy boli odolnejšie proti výbuchom. Cher sa počas schôdze posadila za zakladateľa organizácie Dr. Boba Meadersa a ako povedala, sama do diskusie vstupovať nechce. Republikánsky poslanec Curt Weldon, predseda výboru pre ozbrojené sily a taktické vzdušné a pozemné sily, poznamenal, že bývalý manžel speváčky Cher, niekdajší spevák a politik Sonny Bono pracoval pre tento výbor. Poslanec nazval prítomnosť Cher špeciálnou iróniou a naozaj veľkou cťou.