Tom Cruise ja najvplyvnejšou osobnosťou roka

16. jún 2006 o 9:56 SITA

BRATISLAVA 16. júna (SITA/AP) - Americký herec Tom Cruise je absolútna jednotka svetového showbiznisu. A to aj napriek tomu, že sa neslávne prezentoval poskakovaním po gauči v priamom televíznom prenose a pravidelne popiera správy o depresiách. Uviedol to finančný časopis Forbes, ktorý už tradične zostavil každoročný zoznam stovky najvplyvnejších hviezd, založený na ich zárobkoch a pozornosti bulváru. "Viac než na nejaké vedecké pozorovanie sme sa zamerali na najlepšie zarábajúce hviezdy zo sveta televízie, filmu, hudby a športu," uviedla editorka časopisu Lea Goldman. Tento rok pritom neočakávane dobre bodovali hviezdy z Veľkej Británie. "Ide o to, akú hodnotu má meno danej hviezdy. Je stále viac podstatné, ako sa hviezda etabluje na poli showbiznisu a poli reklamy. Náš zoznam reprezentuje tých, ktorí dobre bodujú na oboch frontoch," povedala Goldman. Tom Cruise je pritom zatiaľ jediná celebrita, ktorej sa podarilo dostať na čelo tohto rebríčka po druhý raz. Najvplyvnejšou osobnosťou totiž bol už aj v roku 2001. "Je jednou z mála zaistených solventných hviezd. Nikto iný v Hollywoode nemôže rokovať o honorároch, ktoré on berie ako samozrejmosť," tvrdí editorka. Odhaduje sa totiž, že iba za minulý rok Cruise zarobil v prepočte 2,01 miliardy korún. Aj keď nejde o najlepšie zarábajúcu hviezdu, jeho slávna gaučová scéna v talkshow moderátorky Oprah Winfrey, slovná vojna s herečkou Brooke Shields a mimoriadne medializovaný vzťah so snúbenicou Katie Holmes z neho urobili najdiskutovanejšiu hviezdu zo všetkých. Pred rokom sa pritom umiestnil na 10. priečke. Britské zastúpenie je silné, keďže hneď druhom mieste skončila rocková legenda, kapela The Rolling Stones, ex-Beatle Sir Paul McCartney na 14., Sir Elton John na 16. a Harry Potter autorky J. K. Rowling na 19. mieste. Britský predseda poroty americkej televíznej reality show American Idol Simon Cowell skončil na 29. mieste, futbalista a kapitán anglickej reprezentácie David Beckham sa z minuloročného 26. miesta prepadol na 43., modelka Kate Moss bodovala na 77. priečke. Írska rocková skupina U2 skončila na štvrtom mieste. Ďalšími neamerickými hviezdami na zozname sa stali nemecký pretekár F1 Michael Schumacher, ruská tenistka Maria Šarapovová, brazílsky futbalista Ronaldinho, supermodelky Heidi Klum z Nemecka a Gisele Bündchen z Brazílie, a švédska golfistka Annika Sorenstam.

Niekoľkoročná favoritka na prvenstvo zoznamu časopisu Forbes, americká moderátorka Oprah Winfrey, ktorá svoje prvé prvenstvo zaznamenala iba minulý rok, sa podľa najnovších ratingov prepadla na tretiu priečku. No ročný zárobok v prepočte 6,75 miliardy korún by podľa vydavateľov časopisu, mohol zmierniť moderátorkino sklamanie. Aj napriek tomu však stále nie je najlepšie platenou celebritou. Ňou sa stal režisér Steven Spielberg, ktorý si na svoj účet iba za minulý rok pripísal 9,96 miliardy korún. Na zozname časopisu Forbes mu patrí šieste miesto. Rozhlasový moderátor a samozvaný "kráľ všetkých médií" Howard Stern za minulý rok zarobil v prepočte 9,06 miliardy korún. Oproti minulému roku si polepšil o 20 priečok a skončil na siedmom mieste. Profesionálny golfový hráč Tiger Woods, ktorý v prepočte zarobil 2,7 miliardy korún, obsadil piate miesto. Ďalšou najvplyvnejšou osobnosťou zo sveta golfu je jeho kolega Phil Mickelson na 18. mieste. Newyorský raper 50 Cent v zozname časopisu Forbes doposiaľ nebodoval, no jeho najpredávanejšie telefónne zvonenia, odevná značka G-Unit a predaj hudobných nosičov ho vyniesli na ôsme miesto. Žiaden iný raper už v prvej stovke nefiguruje. "Máme tu veľmi veľa posunov. Má to dočinenia s tým, čo celebrity práve robia a ako dobre si za to dajú platiť," povedala Goldman. Obsadenie seriálu Sopranovci, ktoré celkovo zarobilo 1,56 miliardy korún skončilo na deviatej priečke. Desiatku najvplyvnejších osobností uzatvára americký spisovateľ a autor celosvetovo najpredávanejšieho románu Da Vinciho kód Dan Brown. Vďaka 61 miliónom predaných kópií tohto románu i jeho kontroverzie vyvolávajúcemu filmovému spracovaniu mu miesto na zozname právom patrí. Minuloročný jedenásty herec Brad Pitt sa prepadol až na 20. miesto a to i napriek sledovanému vzťahu s herečkou Angelinou Jolie. Tá sa na zozname tiež objavila a paradoxne sa o 35. priečku delí s Pittovou bývalou manželkou Jennifer Aniston. Herec a režisér Mel Gibson, ktorý bol jednotkou roka 2004 a minulý rok skončil tretí, sa do zoznamu nedostal. Rovnako dopadla aj speváčka Madonna, ktorá bola minulý rok ôsma. Lance Armstrong, Will Ferrell, Julia Roberts a Lindsay Lohan, ktorí minulý rok patrili k bodujúcim hviezdam, tento rok úplne pohoreli. Medzi nováčikmi v zozname je i psychológ Phil McGraw (22. miesto), herec Kiefer Sutherland (68. miesto) and všadeprítomný televízny a rozhlasový moderátor Ryan Seacrest (88. miesto). Hollywoodsky výpočet by však nebol kompletný bez Paris Hilton a Nicole Richie. Hilton skončila na 56. a Richie 95. mieste.