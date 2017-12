Massive Attack: Sme banda bastardov

Za pätnásť rokov nahrali iba štyri albumy, ale o to sú nadčasovejšie. Ich čaro je v silných melódiách a hypnotizujúcom mixe rôznych hudobných žánrov. Spievajú aj sami, ale pravidelne si prizývajú hostí, ktorí ich skladbám dokážu dodať ešte minimálne jeden

zaujímavý rozmer navyše. Bristolčania GRANT "DADDY G" MARSHALL a ROBERT "3D" DEL NAJA fungujúci ako Massive Attack si prišli v stredu po prvýkrát zahrať naživo aj k nám. Kým vypredanú halu bratislavskej Incheby zahrievala dídžejka, oni odpovedali na otázky troch médií, medzi ktorými sme boli aj my.

Stále vás baví hrávať naživo staré veci?

Daddy G: "Ale áno. Staré skladby teraz hráme v pozmenených verziách, ako sú na platniach. Naživo je to vzrušujúcejšie - každý večer hráte inak, pre iné publikum. V opačnom prípade by to bola predsa nuda, plytvanie časom pre všetkých."

Pracujete veľmi pomaly, štyri štúdiové albumy za pätnásť rokov nie je veľa. Čím to je?

DG: "Ó Bože, to je Bristol! Sme banda lenivých bastardov, často veľmi dezorganizovaná. Musíme skrátka zhromaždiť nové nápady. A to nám niekedy trvá dosť dlho (smiech)."

Prizývate si rôznych hosťujúcich spevákov. Ako vlastne funguje vaša spolupráca?

DG: "Zvyčajne pripravíme hudobné podklady, potom do toho vstúpia Horace Andy alebo iní speváci, ktorí si vymyslia texty a spev. Ich vklad často pomôže pôvodný nápad posunúť inam. Vyberáme si ľudí, ktorých hudba nám je blízka."

Do akej miery je vaša hudba rovnováhou medzi spontánnou improvizáciou a racionalitou?

DG: "Medzi tým je predsa tenká čiara, nie? Spočiatku je to viac spontánne. Keď máme kostru skladby, začíname experimentovať a viac rozmýšľať. Často musíme veci prerábať úplne od začiatku. Ide o to, aby sa to páčilo nám a vyhovovalo aj ďalším hudobníkom."

Popri turné nahrávate album Weather Underground, ktorý by mal vyjsť budúci rok. Ako to ide?

Robert 3D del Naja: "Zatiaľ celkom dobre. Už máme hotových niekoľko podkladov, ktoré sa mi páčia. Teraz prichádza na rad skúšanie s rôznymi hosťami."

Je pravda, že tam bude napríklad Mike Patton?

DG: "Budú tam rôzni ľudia. O konkrétnych menách sa zatiaľ nechceme príliš baviť."

Na výberovom dvojalbume, ktorý vyšiel tento rok, sú dve nové pesničky. Pôsobia ako návrat k vašim prvým albumom - sú jednoduchšie, je v nich menej industriálnych zvukov. Takto nejako bude znieť celý nový album?

3D: "Bude pesničkovejší. Ak však má byť dobrý, mali by na ňom byť organickejšie veci, jednoduchšie, ktoré vznikajú rýchlo a spontánne, ale zároveň aj zložitejšie skladby. Človek nemôže úplne zmeniť prístup medzi jedným a druhým albumom. Už len pre predošlý zážitok."

Jednu z dvoch nových skladieb spieva Terry Callier. Plánujete ďalšiu spoluprácu alebo to bola jednorazová záležitosť?

3D: "Tá skladba a štyri ďalšie s Terrym pôvodne vznikali pre film. Zostal nedokončený, ale hudba nám pripadala dobrá. Terry spieva nádherne, je úžasný. Ale nie je to smer, ktorým sa chceme vydať na novom albume. Ten by mal byť kombináciou všetkého, čo sme doteraz urobili."

Veľkí vydavatelia bojujú proti šíreniu hudby cez internet. Čo si o tom myslíte vy ako hudobníci?

3D: "Je to okej. Prirodzený vývoj, ktorý sa začal dídžejingom a samplingom. Digitálne médiá spravili hudbu všeobecne dostupnou, to sa nedá zastaviť. Nemám s tým problém."

DG: "Mám veľa kamošov medzi tínedžermi a nikto z nich si hudbu nekupuje. My sme robili to isté, stretli sme sa, počúvali platne a nahrávali na kazety. Od nás si to skopírovali ďalší. Je to len iný spôsob šírenia informácií."

Hoci tu máte prvý koncert ako kapela, Daddy G tu už hral. Spomínate si ešte na to?

3D: "Heej, to si mi nepovedal!"

DG: "Fakt?"

Pred polrokom. Ako dídžej na festivale Wilsonic.

D: "Dokelu. To si teda vážne nepamätám."