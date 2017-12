CD

H16 - Kvalitný materiál

Hip-hop.sk / EMI

Dlho očakávaný debut relatívne mladej petržalskej hip-hopovej zostavy H16 je konečne vonku. Po rôznych prieťahoch verili už iba skalní. Dočkali sa však všetci. Hostia ako Rytmus, Čistychov, Slipo, Vec či speváčka Tina, niekoľko producentov a predovšetkým rap robia z tohto albumu jeden z najsilnejších na domácej hip-hopovej scéne. Pozitívom je i osviežujúca snaha o moderný zvuk. Síce to stále nie je úplne ono, ale aspoň ktosi konečne vykročil novým smerom. Na domácej rapovej scéne je totiž množstvo oveľa dlhšie pôsobiacich raperov, ale len veľmi málo zaujme tak ako táto trojica.

Daedelus - Denies The Day Demise

Ninja Tune / Wegart

Promo materiály hlásajú, že tento album je džezom 22. storočia. Nad podobnými vyhláseniami sa väčšinou možno iba zasmiať. Až do okamihu, kým si tento v podstate štvrtý Daedelusov nosič nevypočujete. Spočiatku len neveriaco krútite hlavou, neskôr však začne všetko do seba zapadať. Ak bol jeho minulý album Exqusite Corpse skôr nostalgicko hip-hopový, tento je výletom do sveta šapitó, francúzskeho Montmartru, latino perkusií a experimentálnej elektroniky. Zo zvukových koláží však práve preto vznikajú veľmi sympatické skladby. Jednoducho pekné, i keď trochu neobyčajné pesničky.

Pink - Im Not Dead

La Face / SonyBMG

Album, ktorý má naozaj silné texty a priveľmi nerešpektuje pravidlá populárnej hudby ani jej žánrov. Takto sa dá v krátkosti charakterizovať štvrtý radový album kontroverznej postavy popu Pink. A nech už je alebo nie je jej rozporuplnosť iba dobrou marketingovou nálepkou, album sa podaril. Povinné strednoprúdové rockpopové skladby totiž dopĺňajú podarené rnb, soulové a folkové kúsky, v ktorých Pink dokazuje, že vie nielen spievať, ale aj písať. A skladby ako Dear Mr. President si George Bush asi pred spaním dvakrát púšťať nebude.

