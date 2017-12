Fenomén Andrea Zimányiová

BRATISLAVA 19. júna (SITA) - Frontmanka skupiny Margot a sólistka orchestra Andante, 23-ročná Andrea Zimányiová, sa od malička túžila stať speváčkou. "Moje predstavy o spievaní však neboli nijako vyhranené.

19. jún 2006 o 12:33 SITA

Občas som koketovala aj s operou, vzápätí na to, som z plných pľúc na balkóne vyspevovala vtedajšie zachrípnuté hity Dalibora Jandu. Chvíľu sa ma snažili učiť 'speváckej disciplíne' aj v školskom speváckom zbore,” spomína na svoje začiatky. Jasnejšie kontúry začalo Andreino spievanie nadobúdať, až keď sa pred siedmimi rokmi ocitla v hudobnej škole Andante, kam ale - paradoxne, prišla len celkom náhodou. Chodiť do Andante bolo v tom čase medzi bratislavskou muzikantskou mládežou takmer kultovou záležitosťou. Bola to totiž prvá a jediná hudobná škola, na ktorej sa vyučoval bigbít a formovali sa hudobné skupiny. Andrea prišla s kamarátkou, ale napokon zaspievala aj ona. Hudobný a hlasový pedagóg Jaroslav Žigo vtedy podľa vlastných slov onemel. "Zanedlho som onemel druhýkrát, keď Andrea vyhrala celoslovenské finále prvého ročníka súťaže Francúzska pieseň," dodáva zakladateľ Andante. Viac ako samotné víťazstvo, ho ale ohúrilo bravúrne spevácke a pódiové stvárnenie piesne nezabudnuteľnej Edith Piaf. "Spevácky sme pieseň naštudovali spoľahlivo, na viac už neostávalo času, lebo premiéru mal aj náš orchester Andante ako sprievodné hudobné teleso celej súťaže. Navyše Andrea bola v začiatkoch ešte veľmi uzavretá... A tu odrazu – úplne nečakane sa na pódiu objavil živel, ktorý strhol celú veľkú sálu Slovenského rozhlasu k neutíchajúcemu aplauzu. A to mala Andrea len 16 rokov a prvýkrát spievala na veľkom pódiu! Vtedy som pochopil, že to je talent, aký sa rodí raz za päťdesiat, ak nie sto rokov,” spomína Žigo - hudobný a hlasový pedagóg, ktorého preslávili aj jeho neskorší zverenci - finalisti prvej série SuperStar Martina Šindlerová a Samo Tomeček.

Najväčšie Andreine medzinárodné úspechy sa spájajú s francúzskymi piesňami. Je laureátkou Medzinárodného festivalu francúzskych piesní Split 2000 a nositeľkou prestížnej osobitnej ceny poroty Objav Visa Francophone 2002 na svetovom festivale vo Francúzsku. V kapele Margot, ktorá sa spočiatku sformovala ako čisto dievčenská formácia, začínala Andrea s klasickým rockom šesťdesiatych rokov. V duchu hesla "učíme sa od tých, ktorí sa stali svetovými," spoznávala stále viac legiend svetovej scény a objavovala stále viac hudobných žánrov. Ambíciou každej kapely však je prezentovať svoj vlastný, pôvodný repertoár. ”Stále sa nám zdalo, že toho vieme málo. Poznáte to, keď vás zväzuje pokora," pousmiala sa na túto tému Andrea. Čím viac však s kapelou Margot alebo aj s celým orchestrom Andante zvládala náročný prevzatý repertoár, tým ťažšie sa hľadalo vlastné smerovanie, vlastná kapelová identita. A tak paradoxne – jednu z najperspektívnejších hudobných skupín s najvšestrannejšou speváčkou na Slovensku fanúšikovia poznajú omnoho viac zo živých vystúpení ako z médií. Skupina Margot s Andreou Zimányiovou totiž ešte stále nemá oficiálne vydaný debutový album. Ten však už o pár dní uzrie svetlo sveta a Andrea s kapelou v zložení: Danka Šutková (sólová gitara), Katka Sečkárová (sprievodná gitara, spev), Jaro Žigo mladší (bicie, spev) a Adam Bajbar (basgitara), ho plánujú v utorok 27. júna aj naživo predviesť na krste. Jedenásť pôvodných piesní, ktoré predstaví album s utajeným názvom, osciluje v súradniciach rock-pop-funky a dopĺňa ich bonus v podobe úspešného remakeu hitu Relight My Fire. Ten skupina nahrala minulý rok exkluzívne pre jedno zo slovenských rádií.

V odborných kruhoch Andreu Zimányiovú prirovnávajú k charizmatickému Danovi Bártovi. To, čo majú spoločné, je obdivuhodná interpretačná všestrannosť - jav v našich končinách ešte stále veľmi vzácny a zriedkavý. Dana Bártu mládež registruje s jeho minuloročným hitom On my head ako rockera, náročnejšie publikum ho vníma ako famózneho džezmena a málokto si už aj spomenie, že do všeobecného povedomia sa dostal prostredníctvom muzikálu. Andrea vybočuje zo speváckej “jednokoľajnosti” od samého začiatku svojej speváckej kariéry a absolútne suverénne sa pohybuje v širokom žánrovom rozpätí "od Edith Piaf až po AC/DC."