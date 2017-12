Sting sa vracia a bude spomínať

Júnová nádielka koncertov veľkých hudobných hviezd na Slovensku vyvrcholí zajtra vystúpením Stinga. Britský spevák, skladateľ a basgitarista odohrá na bratislavskom ...

20. jún 2006 o 0:00 PETER BÁLIK

Sting prichádza opäť do Bratislavy - tentoraz s rockovu šou. FOTO - ČTK / AP



Júnová nádielka koncertov veľkých hudobných hviezd na Slovensku vyvrcholí zajtra vystúpením Stinga. Britský spevák, skladateľ a basgitarista odohrá na bratislavskom štadióne Artmedie koncert v rámci svetovej šnúry Broken Music Tour, na ktorej sa vracia k svojim rockovým začiatkom.

Sting so sebou privezie štvorčlennú kapelu zloženú zo skvelých hudobníkov - Dominic Miller (gitara), Lyle Workman (gitara) a Abe Laboriel jr. (robustný bubeník z kapely Paula McCartneyho). V Bratislave predvedie inú šou, než akú sme tu mohli zažiť pred šiestimi rokmi.

Autor mnohých hitov sa teraz venuje návratu ku koreňom, čiže do čias, keď na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov hrával v legendárnej kapele The Police. Jednoduché, no energické aranžmány jeho najznámejších pesničiek sme mohli vidieť v rámci benefičného superkoncertu Live 8, kde jeho vystúpenie patrilo medzi vrcholy celej akcie.

Sting (vlastným menom Gordon Matthew Sumner, narodený v anglickom Wallsende v roku 1951) študoval pôvodne za učiteľa, ale po presťahovaní do Londýna sa rozhodol pre hudobnú dráhu. Svoju prezývku si vyslúžil od kapelníka kapely Phoenix Jazzmen, ktorý ho nazval včelou, keď na skúšku prišiel v žlto-čiernom pruhovanom tričku. Napriek tomu, že všetky dokumenty podpisuje umeleckým menom, jeho žena Trudie Styler ho stále volá pôvodným menom.

V roku 1977 založil počas londýnskeho punkového ošiaľu spolu s gitaristom Andym Summersom a bubeníkom Stewartom Copeladnom kapelu The Police. Trio začalo hrať nápadité piesne, ktoré neskôr pomáhajú definovať novú vlnu. V porovnaní s punkom je ich hudba sofistikovanejšia, precíznejšia a pestrejšia. Práve Sting napísal pre Police, ktorí sa v roku 1983 rozpadli na vrchole slávy, najsilnejšie veci - Roxanne, Every Breath You Take alebo Message In A Bottle.

Od rocku smerom k džezu vykročil Sting na prvom sólovom albume The Dream of the Blue Turtles (1985) a tento trend potvrdil aj na nasledujúcej Nothing like the Sun (1987). Ďalšie nahrávky Soul Cages, Ten Summoners Tales, Mercury Falling, Brand New Day a zatiaľ posledná Sacred Love sú postupne definitívnym odklon od rocku smerom k inteligentnej popovej produkcii, ktorej predsa len trochu chýba predošlý náboj.

K jeho najsilnejším nahrávkam z tohto obdobia patrí komorný živý album All This Time. Nahrávka vznikla 11. septembra 2001 a je venovaná obetiam, ktoré zahynuli v troskách dvojičiek. Medzi nimi bol aj Stingov dobrý priateľ.

Dlhoročný bojovník za dažďové pralesy (prírodovedci pomenovali na jeho počesť kolumbijskú žabu menom Hyla Stingi) a veľký fanúšik Bachovej hudby, sa v rámci Broken Music Tour vracia, tam, kde začínal. Už rok obchádza štadióny a haly po celom svete - snaží sa oprášiť ducha The Police. Na štadióne Artmedie môžeme zajtra očakávať silný hudobný zážitok. Stingovi bude predskakovať skupina Fiction Plane, v ktorej hrá jeho syn Joe.