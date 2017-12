Na Pink prišlo v Budapešti 300 000 nadšencov

BUDAPEŠŤ - Na grátis koncert americkej speváčky Pink prišlo v nedeľu večer v Budapešti asi 300 000 hudobných nadšencov.

20. jún 2006 o 0:00

Pink počas koncertu v Budapešti. FOTO - ČTK



Dvadsaťšesťročná speváčka prezentovala v programe hity ako I'm Not Dead, Get The Party Started či Stupid Girl. Na námestí, ktoré bolo v období štátostrany dejiskom prvomájových manifestácií, si zaspievala však aj pieseň Me and Bobby McGhee z repertoáru kultovej speváčky Janis Joplinovej, ktorú považuje za svoj vzor.

Deväťdesiatminútový koncert pod holým nebom, ktorému predchádzali vystúpenia maďarskej formácie Nox a britskej skupiny Tarantinos, dotovala istá maďarská telekomunikačná spoločnosť. (tasr)