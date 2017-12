Heath Ledger sa ospravedlnil Howardovi Sternovi

20. jún 2006 o 2:19 SITA

BRATISLAVA 20. júna (SITA) - Hollywoodsky herec Heath Ledger si nevšimol amerického rádiového moderátora Howarda Sterna v reštaurácii. Herec, ktorý sa naposledy v kinách objavil vo filme Skrotená hora, sedel v rovnakej reštaurácii ako moderátor. Stern sa dokonca aj postavil a prešiel k Ledgerovmu stolu, aby ho pozdravil. Mladý 27-ročný herec mu však nevenoval žiadnu pozornosť. Rozsah toho, čo sa stalo si uvedomil, až keď si o Sternovom rozhorčení prečítal v denníku New York Post. Hneď sa Sternovi za svoje správanie ospravedlnil. Bol vraj taký zabratý do rozhovoru so svojou snúbenicou Michelle Williams, že si nikoho okolo seba nevšímal.