Keanu Reeves uprednostňuje klasické listy

20. jún 2006 o 17:11 SITA

BRATISLAVA 20. júna (SITA) - Hollywoodsky herec Keanu Reeves, ktorý účinkoval v niekoľkých sci-fi trhákoch, je natoľko staromódny, že vôbec nepoužíva e-mail. Herec, známy predovšetkým z trilógie Matrix, uviedol, že počítač používa iba v prípadoch, keď sa chce spojiť s priateľmi závislými od internetu. Myslí si totiž, že klasický list je omnoho osobnejší ako digitálna komunikácia. "Moji priatelia majú počítače, takže ak niečo potrebujem, radi mi pomôžu. Klasické listy sú však oveľa osobnejšie," povedal 41-ročný herec pre stránku Contactmusic. Aj v jeho najnovšom filme Dom pri jazere si so Sandrou Bullock píše romantické listy, ktoré si hádžu do zázračnej listovej schránky. Práve táto schránka im umožňuje komunikovať, a to i napriek tomu, že dva roky bývajú pod jednou strechou.