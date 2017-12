Na Stinga sú ešte posledné lístky

Na dnešný koncert Stinga na bratislavskom štadióne Artmedia zostáva voľných dvetisíc lístkov. Do včerajšieho dňa sa už vypredalo 15-tisíc vstupeniek a očakáva sa, že legendu britskej popmusic privíta plný dom. Pre SME to oznámila usporiadateľská agentúra

21. jún 2006 o 0:00 PETER BÁLIK

Sting na jednom z koncertov v rámci aktuálneho turné. FOTO - REUTERS



XL Group.

Spevák, skladateľ a basgitarista prichádza do Bratislavy zo včerajšieho koncertu v Budapešti. Ihneď po dnešnom vystúpení na petržalskom futbalovom štadióne letí do Milána, kde ho čakajú dva koncerty pre talianskych fanúšikov. Po Depeche Mode, Massive Attack je to už tretia hviezda z Britských ostrovov, ktorá sa tento mesiac predstaví slovenskému divákovi.

Sting sa v Bratislave predstaví už po druhýkrát. Naposledy tu koncertoval pred šiestimi rokmi. Tentoraz k nám prichádza v rámci koncertného turné Broken Music Tour, na ktorom už rok obráža svet so skvele zohranou štvorčlennou skupinou.

Súčasné vystúpenia sľubujú priamočiary rockový zážitok, ktorý vráti fanúšikov do čias Stingovho pôsobenia v legendárnej skupine The Police, v ktorej v roku 1977 začínal. On sám terajšie vystúpenia charakterizuje ako "donaha vyzlečenú a surovú hudbu pre dve gitary, basu a bicie".

Na turné sprevádzajú Stinga dlhoročný gitarista a priateľ Dominic Miller, ďalší gitarista Lyle Workman (spolupracoval napríklad s Beckom a Frankom Blackom) a bubeník Abe Laboriel, Jr. (ktorého služby zase využil Paul McCartney).

Päťdesiatštyriročný hudobník nedávno prezradil, že presne v tomto obsadení plánuje nahrať aj nový album. S podobným zvukom, ktorý prezentuje na aktuálnom turné a ktorý sa výrazne odlišuje od jeho posledných popových albumov vrátane zatiaľ posledného Sacred Love z roku 2004.

Medzitým by sa už v októbri mala objaviť kolekcia s anglickou lutnovou hudbou zo 16. storočia, na ktorej budú piesne renesančného anglického skladateľa Johna Dowlanda. Album s pracovným názvom Songs From The Labyrinth s materiálom, ktorý Sting označil za "400 rokov staré popsongy", vznikol s pomocou bosnianskeho hráča na lutnu Edina Karamazova.

Ani jednu z Dowlandových piesní však pravdepodobne Bratislava počuť nebude. Sting by mal predstaviť bohatý koncertný repertoár, ktorému tentoraz budú dominovať hity z čias Police, ako Roxanne, A Message In A Bottle alebo Every Breat You Take.

Koncert na štadióne Artmedie sa začína o 19. 00 h. Predskupinou budú Fiction Plane, ktorej frontmanom je Stingov syn Joe. Kapela má za sebou dva albumy a hrá hudbu blízku súčasnému britskému gitarovému rocku.