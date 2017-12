Cena za celoživotné dielo pre Dušana Hanáka

BERGAMO, BRATISLAVA - Režisér Dušan Hanák prevezme na filmovom festivale v Bergame cenu za celoživotné dielo Award to the Career. Piaty ročník Medzinárodného festivalu umeleckých filmov alebo tiež filmov o umení a umelcoch sa uskutoční od 23. júna do ...

21. jún 2006 o 0:00

Písmo: A - | A + 0 BERGAMO, BRATISLAVA - Režisér Dušan Hanák prevezme na filmovom festivale v Bergame cenu za celoživotné dielo Award to the Career. Piaty ročník Medzinárodného festivalu umeleckých filmov alebo tiež filmov o umení a umelcoch sa uskutoční od 23. júna do 1. júla. Druhý festivalový deň, ktorý bude patriť prezentácii Slovenska, jeho kultúry a umenia, vyvrcholí odovzdaním ceny Dušanovi Hanákovi. Pri tejto príležitosti sa na antickom námestí Piazza Vecchia v Bergame, ktoré je symbolom festivalu, bude premietať jeho film Obrazy starého sveta. V programe podujatia je každoročne aj vzdanie pocty jednému z domácich filmových tvorcov, pričom oceneným sa tento rok stane taliansky herec Marcello Mastroianni. (tasr)