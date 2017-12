Výtvarníci sa boja o osud Domu umenia

BRATISLAVA - Výtvarníci vyzvali ministerstvo kultúry, aby jasne povedalo, čo chce robiť s Domom umenia a budovou na Námestí SNP v Bratislave a vyzývajú svojich kolegov, aby Dom umenia "nedovolili sprivatizovať". Pod výzvu sa podpísalo už 93 umelcov.

Zuzana Mistríková z ministerstva tvrdí, že nikdy neuvažovali o akejkoľvek forme privatizácie tejto budovy a že výstavné priestory v budove "budú v každom prípade slúžiť výtvarnému umeniu". Nový minister má podľa nej rozhodnúť, kto bude tieto priestory prevádzkovať.

Výstavné priestory sú v rekonštrukcii, ktorá sa má skončiť do júla a na jeseň by tam mali byť dve výstavy. "Snažili sme sa nezaťažiť nového ministra žiadnym rozhodnutím, ktoré by presahovalo koniec roku 2006," povedala Mistríková.

Výzva výtvarníkov prišla v medzičase pred zostavením novej vlády a jej iniciátor Ľubomír Longauer ňou chce zabrániť manipuláciám s budovou v istom "politickom bezvetrí". O Dom umenia sa totiž podľa neho uchádza niekoľko záujmových skupín a ministerstvo vraj zahmlieva svoje plány.

Správcom budovy je Národné osvetové centrum, ktoré práve v pondelok uzavrelo s firmou

W Press päťročnú zmluvu o spolupráci pri prevádzke V klubu, ktorý je na prízemí budovy.

Poslanec Smeru Dušan Jarjabek s "mimoriadnym znepokojením" sleduje snahy "rozličných záujmových zoskupení", ktoré sa snažia rýchlo uzatvárať "dlhodobé a zjavne nevýhodné zmluvy na využívanie atraktívnych objektov".

Konkurz na spoluprácu pri prevádzke V klubu nebol, ale podľa člena predstavenstva W Pressu Štefana Hríba nebol potrebný, lebo nejde o prenájom, ale len o spoluprácu.

Národné osvetové centrum okrem toho predvčerom zverejnilo inzerát s ponukovým konaním na priestor vedľa V klubu, kde je reštaurácia a kaviareň.

Cena za reštauračnú časť je 6-tisíc korún za štvorcový meter na rok.

Ponuky podobného charakteru sa podľa asociácie realitných kancelárií pohybujú v centre Bratislavy od 4,5- až do 13-tisíc korún za štvorcový meter.