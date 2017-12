Dokážete len to, na čo máte

Patrí medzi málo operných spevákov, o ktorých má záujem aj bulvár. Manžel Hany Zagorovej, známa tvár televíznej obrazovky. V prvom rade však tenorista, ktorému tlieskajú ...

22. jún 2006

So známym operným spevákom žijúcim v Prahe o českej škole, hosťovaní v zahraničí a doma. Pred pár dňami ŠTEFANA MARGITU vrelo prijalo aj bratislavské publikum. Hosťoval tu s pražskou operou v rámci Medzinárodného festivalu hudobného divadla. Laca v inscenácii Janáčkovej Jej pastorkyne bol už jeho sedemnástym naštudovaním tejto postavy.

Pochádzate z Košíc. Ako tridsaťročný ste však odišli do Prahy a na Slovensku sa objavujete minimálne. Prečo?

"Bratislava v tom čase o mňa nejavila záujem. Ponuka zo SND prišla, až keď ma skvelý dirigent Zdeněk Košler po úspešnom predspievaní angažoval za sólistu pražského Národného divadla. Odmietol som ju, a potom ma Bratislava dlhé roky vôbec nezavolala. Až terajší šéf opery Marián Chudovský. Na javisku SND stojím druhýkrát a po pätnástich rokoch."

Typ hlasu vás predurčuje predovšetkým na slovanský repertoár. Nie je vám niekedy ľúto za postavami talianskych milovníkov?

"Výborných talianskych tenorov je mnoho. Spevák musí robiť kariéru v tom fachu, na ktorý má. Mne od začiatku ponúkali slovanský repertoár, na ten sa vo svete špecializuje málo spevákov. Pokúšať sa dnes o taliansky repertoár nemá pre mňa perspektívu."

Praha je výdatne dotovaná zahraničnými spevákmi vrátane Slovákov. Ako vnímate úroveň operného spevu v Čechách?

"Ťažká otázka. Ich škola je iná, čo si však Česi nechcú pripustiť. Z českých spevákov pôsobí v zahraničí Dagmar Pecková, Eva Urbanová, Magdaléna Kožená. Ďalej vonku účinkujú slovenskí speváci žijúci v Čechách. A to je všetko. Moje zahraničné hosťovačky komentovali kolegovia v Prahe konštatovaním, že musím mať výborného agenta. Nepripustia si, že chyba je inde."

Vystupujete viac v cudzine než doma. Čím zahraničné pôsobenie speváka obohacuje?

"Stretne sa s dokonalou profesionalitou. S úžasnými režisérmi a fantastickými dirigentmi. Nestane sa, že pri aranžovanej skúške nie je kompletná scéna. Už v priebehu prvého týždňa prípravy inscenácie sa spieva v skúšobnom kostýme. Keď som v tejto sezóne účinkoval v La Scale v Káti Kabanovej, vedenie divadla od prvej skúšky sedelo v prednom rade a sledovalo kvalitu prípravy predstavenia."

Je niečo, čo vám hosťovanie v zahraničí berie?

"Určite viac energie. Ale priznám sa, že aj teraz, keď som po dlhom čase stál pred slovenským publikom, bál som sa. Vedel som, že musím dokázať, že viem spievať. No to krásne prijatie bolo dojemné."

V Bratislave vás sprevádzala manželka Hana Zagorová. Robíte si doma interné hodnotenia?

"Hanka mi hneď po predstavení povie svoj názor. Niekedy aj dosť krutý. Kto iný mi to však má povedať, keď nie najbližší človek? A ona to už za tie roky naozaj vie posúdiť. Do Bratislavy prišla, lebo práve dokončila knihu básní Milostně, a tak mala čas aj chuť sprevádzať ma."

Mala operu rada aj pred tým, ako sa stala vašou manželkou?

"Mala, hoci nie až v takej miere. Jej obľúbené dielo je práve Jej pastorkyňa. Videla všetkých sedemnásť inscenácií, ktoré som robil."

Aké projekty vás čakajú?

"Bergov Wozzeck v Lisabone, Janáčkova opera Z mŕtveho domu v newyorskej Metropolitnej opere, Zlato Rýna v San Franciscu, Boris Godunov v Houstone. Práve sa mi potvrdzujú veci na rok 2011. Čo je v podstate strašná predstava."

Stretneme sa s vami opäť aj na Slovensku?

"Chystám koncertné turné, kde by so mnou mali spievať sopranistky Lívia Ághová a Andrea Danková. Košice sú už potvrdené, teraz rokujem s Bratislavou. A Marián Chudovský ma oslovil s Janáčkom, ktorého by mal o dva roky režírovať v SND. Takže ak všetko vyjde, na Slovensko sa opäť dostanem. Veľmi sa teším. Je tu fantastické publikum. A to vôbec nie je bežná vec."