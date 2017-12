Divadlo z Pasáže pripravilo dvanástu premiéru

22. jún 2006 o 0:00

BANSKÁ BYSTRICA - Ojedinelé profesionálne Divadlo z Pasáže, dávajúce možnosť prezentovať sa hercom s mentálnym postihnutím, uvedie dnes v Misijnom dome v Banskej Bystrici svoju dvanástu premiéru. Autorská inscenácia Nebíčko vychádza zo vzájomnej dôvery a vzájomného poznania. Tematicky sa viaže k predstave úplnej pozemskej blaženosti.

Neveselý statický kabaret je plný jedinečného až obskúrneho humoru hercov a ich originálneho uvažovania o veciach naokolo. Inšpiráciou na hru Nebíčko bola účasť divadla na divadelnom workshope v Nemecku, kde sa herec Mojmír Podlipný pri rozlúčke každému osobitne a s najširším možným úsmevom pozdravil Aufwiedersehen (Dovidenia), Dinda. Na otázku, čo je Dinda, odpovedal, že je to rajská záhrada. To znamená Nemecko a úplne konkrétne sú to stále preplnené švédske stoly. Réžiu majú Zuza Ferenczová a Barbara Kastner. (tasr)