Hudobný velikán Sting si podmanil Bratislavu

22. jún 2006 o 3:20 SITA

BRATISLAVA 22. júna (SITA) - Veľkým aplauzom a ohňostrojom sa dnes v priestoroch bratislavského štadióna Artmedia skončil dlho očakávaný koncert Stinga. Hudobník ním v deň letného slnovratu vo veľkom štýle otvoril Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2006. Čírou energiou si nielen pódium, ale aj fanúšikov najskôr podmanil v úlohe predskokana jeho syn Joe Sumner spolu s kapelou Fiction Plane. Hudbu plnú optimizmu a radosti napokon približne o 21:00 vystriedali osvedčené hity Stinga a jeho sprievodnej skupiny zloženej z gitaristov Dominica Millera a Lylea Workmana a bubeníka Abeho Laboriela.

Gordon Mathew Sumner si srdcia fanúšikov získal nielen pozdravom v slovenčine, ale aj prvou skladbou Message in the Bottle. Po nej nasledovalo niekoľko ďalších hitov, medzi ktorými nechýbali ani piesne ako Walking on the Moon, počas ktorej si Sting i celá kapela po krátkej improvizácii vyslúžili búrlivý aplauz publika, či nestarnúci hit English Man in New York, ktorý si spolu s hudobníkom zaspievali aj diváci. Obrovský úspech zožali aj Roxanne, Desert Rose či Every Breath you Take.

Po skončení koncertu, ktorý bol súčasťou Stingovho turné Broken Music Tour, prekvapil divákov asi desaťminútový ohňostroj. Fanúšikovia, ktorí sa rozhodli isť z podujatia pešo po Starom moste, spôsobili v bratislavskej doprave menší chaos. Niekoľko stoviek z nich totiž namiesto chodníka uprednostnilo cestu, vďaka čomu sa doprava výrazne skomplikovala a šoféri idúci po moste sa im museli vyhýbať.