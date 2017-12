Blonďavý Angličan prišiel opäť a bol ešte lepší

Pred niekoľkými dňami priniesli Depeche Mode do Bratislavy kult, krátko po nich Massive Attack hypnotické rytmy.

23. jún 2006 o 0:00 PETER BÁLIK

Pred skvelým výkonom Stinga ustúpilo aj počasie. Prietrž mračien vtrhla do Bratislavy až hodinu po ohňostroji, ktorý ukončil jeho koncert. FOTO TASR/EPA



Pred niekoľkými dňami priniesli Depeche Mode do Bratislavy kult, krátko po nich Massive Attack hypnotické rytmy. Najhorúcejším kandidátom na koncert roka je však tretí britský hudobník, ktorý vystúpil v stredu večer na štadióne petržalskej Artmedie. Sting u nás síce nehral po prvý raz, ale ponúkol hudbu, ktorá prekvapila svojou živelnosťou a krásou.

Otec a syn

Nevďačnej úlohy predskokana sa chopila skupina Fiction Plane. Tá sprevádza Stinga na celom aktuálnom Broken Music Tour a hrá v nej jeho syn Joe. Jeho úlohou bolo zahriať publikum, ale nakoniec sa mu podarilo len oddialiť čakanie na hlavnú hviezdu večera. Fiction Plane predviedli tuctový súčasný britský gitarový rock, pričom v prípade Stinga juniora sa natíska otázka, prečo mnohí mladí speváci spievajú tak, akoby si popálili prsty na dvojplatničke.

Netrvalo však dlho a na pódiu sa objavil slávnejší otec. Keby štvorčlenná kapela tesne po deviatej nezahrala prvé tóny hitu The Police Message In Bottle, kapely, v ktorej v druhej polovici 70. rokoch začínal, Stingovho príchodu by sme si ani nevšimli. Nepotreboval totiž červený koberec, obrazové či svetelné efekty ani tradičné laškovanie s publikom.

Počas deväťdesiatminútového programu si vystačil so svojou masívnou basgitarou a pesničkami, ktoré predstavil vo vykostených a priamočiarych úpravách. Akoby na pódiu stáli reinkarnovaní The Police. Práve piesne od tejto novovlnovej kapely, ktorej bol kedysi lídrom, dominujú v programe jeho aktuálneho turné.

Môžeme len hádať, prečo sa legendárny 54-ročný hudobník vracia k svojim koreňom. Možno po posledných slabších albumoch, ktoré zabŕdli aj do nezáživného hitparádového popu, potreboval závan čerstvého vzduchu.

So Lonely, Walking On The Moon, Can't Stand Losing You, Spirits In The Material World a ďalšie klasiky Stingovho niekdajšieho tria dávali koncertu iskru, ktorá pri jeho prvej návšteve pred šiestimi rokmi trochu chýbala. Ďalšia pecka Every Little Thing She Does Is Magic, ktorú odohral v polovici koncertu, by mohla byť mottom akcie - hociktorú pieseň, ktorú vytiahol z klobúka, zahral s čarovnou príťažlivosťou.

Napríklad Roxanne, ktorou aj zaplnený 17-tisícový štadión Artmedie dokázal premeniť na intímne miesto.

Tajomstvo dobrej pesničky

Hoci väčšina večera bola pod značkou Police, Sting do repertoáru prekvapivo zaradil aj výbornú civilnú verziu beatlesovky A Day in the Life. Okrem nej aj niekoľko hitov z vlastnej sólovej kariéry. If I Ever Lose My Faith In You znela naživo skvele dynamicky, Fragile zase krehko a nádherne smutne. Publikum jednohlasne prijalo aj skladbu Englishman in New York s hypnoticky sa opakujúcou vetou "Buď sám sebou, nezáleží na tom, čo hovoria druhí."

Soulovo ladený politický protestsong If You Love Somebody Set Them Free z 80. rokov zase Sting premenil na gospelovú prosbu. Opäť tak presvedčil, že jeho pesničky nepotrebujú plejádu skvelých inštrumentalistov, ktorí v minulosti hosťovali na jeho sólových albumoch.

V stredu mu stačila zohratá kapela - robustný bubeník Abe Laboriel, Jr., ktorého sme mohli vidieť hrať v kapele Paula McCartneyho v Prahe, sprevádzal svojho nového šéfa, akoby s ním hral roky. Gitarista Dominic Miller, dlhoročná Stingova pravá ruka, nástrojom dosloval kreslil, kým druhý gitarista Lyle Workman zase dodával pesničkám rockový náboj.

A Sting? Ten sa často na pódiu pasoval do úlohy sprievodného hráča, doslova sa hudbou bavil ako vo svojich postpunkových začiatkoch. Ak na poslednom albume Sacred Love (2003) spieva, že sa cíti ako "chudobný chlapec v aute boháča", pre toto turné by sa skôr hodilo, že je bohatým rockerom, ktorý sa po rokoch vydal na cesty so starým, ale nádherným autom.